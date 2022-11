En Mayenne, la secrétaire d'Etat à l'écologie lance l'éco-score, l'affichage environnemental des vêtements

Vous avez l'habitude de regarder le nutri-score sur vos aliments quand vous faites vos courses, attendez-vous dans quelques mois à voir le même système avec des lettres de A à E et du vert au rouge pour vos vêtements.

La secrétaire d'état chargée de l'écologie Bérangère Couillard espère qu'il sera créé fin 2023. Elle a détaillé ce "nutri-score" du textile lors d'une visite vendredi 25 novembre à Changé au sein de l'entreprise Renaissance Textile en compagnie de Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique : "l'idée c'est d'avoir un système assez simple pour les consommateurs comme le nutri-score. Nous sommes entrain de définir les critères avec l'ensemble des acteurs, les entreprises du textile, les associations de consommateurs. On va évidemment prendre en compte l'empreinte carbone, savoir d'où il vient et la matière utilisée, issue du pétrole ou bien du recyclage".

À elle seule, l’industrie du textile émet 4 milliards de tonnes de CO2 par an, soit 7 % des émissions mondiales, plus que le transport aérien et maritime. Des millions de vêtements sont vendus chaque année en France et une majorité a un bilan carbone néfaste. Il faut savoir que plusieurs milliers de litres d'eau sont nécessaires pour la fabrication d'un jean.