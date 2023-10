En Mayenne, la technique du rebond vers un nouveau projet professionnel

Changer le regard de la société sur l'échec, en plus d'accompagner les chefs d'entreprise dont la société a été liquidée. Ce sont les missions de l' association 60 000 Rebonds qui vient de s'implanter en Mayenne, elle est déjà présente en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique dans notre région. Comment son nom l'indique, il s'agit de rebondir vers un nouveau projet professionnel, l'entrepreneuriat ou le salariat, développe Manon Dupuy, la directrice régionale de cette association d'aide et d'expertise : "La Mayenne ne fait pas exception parmi les territoires où il y a de plus en plus de défaillances d'entreprises. Les dépôts de bilan sont inéluctables. La restauration et le commerce ont été particulièrement touchés".

