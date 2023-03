En Mayenne, le business de l'entretien du jardin ne connaît pas la crise

Depuis une vingtaine d'années, le robot tondeuse est toujours de plus en plus recherché par la clientèle des professionnels des jardins.

La star du rayon jardin du Leroy Merlin de Saint-Berthevin dans l'agglomération lavalloise, c'est le robot tondeuse. "On est vraiment sur de belles ventes sur ce produit-là, remarque Charlène Lucas, responsable du rayon. C'est en pleine expansion. En Mayenne, on a quand même de grands terrain." Tous les printemps, Charlène Lucas en vend de plus en plus, surtout depuis la crise sanitaire. "Les gens ont retrouvé du plaisir dans leur jardin."

Du plaisir mais aussi de l'attention portée au portefeuille. Karen et son mari demandent des conseils. Ils réfléchissent depuis janvier à investir dans un robot tondeuse. "On pense autour de 800 €. Oui, c'est un investissement quand même, c'est une somme alors on s'est demandé déjà, si on avait les finances à ses côtés", détaille Karen.

L'arrivée de la jeune génération

Les clients de Leroy Merlin se fixent un budget et consomment aussi différemment, depuis la canicule et les restrictions d'eau de l'année dernière, constate Charlène Lucas. "L'année dernière, on a vraiment vu le développement de la vente de récupérateurs à eau. Et sur le côté jardin naturel, on voit aussi une forte augmentation de tout ce qui est composteurs."

Un peu plus loin dans la zone commerciale de Saint-Berthevin, Bruno Bertron, le gérant de Brillon Bertron, spécialiste de l'entretien des espaces verts depuis 50 ans, voit même arriver une nouvelle clientèle. "La jeune génération. On voit un renouveau du potager parce qu'on sait bien que les fruits et légumes, ça coûte cher aujourd'hui, donc faire son jardin, certes, c'est un peu de temps, mais c'est aussi du bien être. Et quand vous avez un petit potager, vos pieds de tomates, des haricots, des salades de qualité, déjà, ça vous coûte nettement moins cher."