En Mayenne, le coup de pouce de l'État pour aider des jeunes en quête d'un emploi

Pour les jeunes de 16 à 25 ans, l'État met en place la Garantie Jeune, avec une allocation de 497€ / mois pour les aider à travailler. Pendant un an, ces jeunes suivent des formations, et bénéficient d'un accompagnement social et professionnel avec leur mission locale. Reportage à Château-Gontier.

Compliqué d'être optimiste quand on est jeune et qu'on arrive sur le marché du travail en ces temps de crise sanitaire. L'objectif de la Garantie Jeune, un dispositif mis en place par l'État, est de les remettre en selle. À Château-Gontier-sur-Mayenne, quinze nouveaux jeunes seront accompagnés à partir de ce lundi 14 décembre.

Après un bac professionnel en menuiserie qui ne lui a pas plu, Estelle a quitté l'école il y a quelques années. La jeune fille de 19 ans enchaîne les petits boulots mais la crise de la Covid-19 est arrivée avec un premier confinement. "Rester enfermée chez soi, sans avoir de perspectives d'avenir c'est très compliqué. Donc je me suis dit ba pourquoi pas me lancer, ça pourrait être cool" explique-t-elle. Estelle va bientôt faire un stage pour devenir agent de sécurité cynophile. Grâce la mission locale, elle réapprend à se présenter à un employeur, ou à faire un bon CV.

Un vrai plus pour Maxime 23 ans, il vient d'obtenir un CDD dans une grande surface à Saint-Berthevin. "Avant j'étais très timide, je ne communiquais pas assez. Même avec des jeunes. Au collège j'avais du mal à me faire des amis" déclare le jeune homme qui s'est ouvert aux autres pendant les ateliers de la Garantie Jeune. Dans quelques semaines, il a bon espoir d'obtenir un contrat à durée indéterminé et de disposer d'une chambre au foyer des jeunes travailleurs de Laval.

"On est là pour révéler leur potentiel caché. Du coup souvent leurs visages s'illuminent. Ils deviennent de plus en plus autonomes dans leur démarche"

Les résultats sont probants et rendent fière Nolwenn Guilloux, leur conseillère Garantie Jeune à la mission locale de Château-Gontier-sur-Mayenne. "Cela m'émeut de les voir comme ça. Les jeunes arrivent ici souvent abattus. Et on est là pour révéler leur potentiel caché. Du coup souvent leurs visages s'illuminent. Ils deviennent de plus en plus autonomes dans leur démarche" sourit Nolwenn Guilloux. Vendredi dernier, un groupe de huit jeunes ont présenté leurs parcours au préfet de la Mayenne Jean Francis Treffel.