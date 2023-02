En Mayenne, le débat de la démolition des églises reste épineux

C'est un sujet récurrent, un vieux serpent de mer : faut-il démolir ou restaurer les églises dans les communes ? La plupart des édifices religieux ont plusieurs siècles, ils sont délabrés et donc dangereux. La restauration revient aux mairies et ça coûte cher, voire très cher. Deux communes mayennaises viennent d'acter la démolition de leur église : La Baconnière et Le Genest-Saint-Isle. L'objectif est d'éviter des accidents comme au Genest-Saint-Isle, près de Laval.

Démolir pour éviter le danger

Depuis des années, la mairie du Genest-Saint-Isle se bat pour conserver son église. Elle a été bâchée et des filets ont été posés sur les murs pour éviter les chutes de pierres, mais l'édifice est trop délabré. Pour préserver le bâtiment, la mairie aurait dû dépenser un million d'euros. Un budget qui ne comprend même pas la restauration de l'église. "Elle a la particularité d'être juste au bord de la route départementale 278", détaille Nicole Bouillon, la maire du Genest-saint-Isle, "c'est une route sur laquelle il y a un trafic relativement important et l'état de dégradation du monument nous conduit à prendre cette décision qu'on aurait bien voulu éviter".

Selon elle, les riverains vivent dans l'angoisse qu'un pan de mur de l'église s'écroule. La mairie a pu prendre cette décision assez facilement, car il existe deux églises dans la commune, Le Genest et Saint Isle ont fusionné le 1er janvier 2000 et c'est donc l'église de Saint-Isle qui est concernée par la démolition. "L'église du Genest bien évidemment est maintenue en parfait état donc la pratique du culte est possible", rassure Nicole Bouillon. La démolition pourrait avoir lieu rapidement, mais aucune date n'est pour l'instant fixée selon elle. La maire du Genest-Saint-Isle rappelle qu'un lieu de mémoire sera mis en place à l'emplacement de l'église.

D'autres communes font le choix de rénover l'église

À l'inverse, le maire de Houssay, dans le Sud-Mayenne, a décidé de se lancer dans la restauration de l'église de la commune. L'église de Houssay date du 19ème siècle, elle est très abimée, "c'est une verrue dans le centre du bourg", affirme le maire Jean-Marie Gigan mais impossible de se résoudre à la raser. "Un village sans église et sans clocher c'est quand même un peu bizarre", ajoute-t-il, "je pense que la population n'accepterait pas forcément".

Jean-Marie Gigan a finalement décidé de garder l'église et donc de la restaurer. Première étape : le clocher. Les travaux ont débuté au mois de décembre. "La structure est solide sauf que ce sont toutes les pierres de tuffeau qui sont en très mauvaise état", décrit le maire, "pour la restauration du clocher nous sommes à plus de 500.000 euros et je pense que pour l'ensemble de l'édifice on peut multiplier par trois".

Après le clocher, il faudra restaurer le reste de l'église. "Comment on va financer la suite ? Je n'en sais encore rien", se questionne Jean-Marie Gigan qui lance donc un appel aux mécènes. Pour financer la première partie des travaux, la mairie de Houssay a pu compter sur l'aide financière de l'État, de la Région, du département et de la communauté de communes de Château-Gontier-sur-Mayenne. La restauration de l'église de Houssay pourrait donc prendre plusieurs années.

Un processus long pour démolir une église

Le processus est en tout cas très long et pour qu'une église soit démolie, il faut d'abord avoir le feu vert de l'évêque de Laval. C'est le cas pour les églises de La Baconnière et du Genest-Saint-Isle, un décret de désacralisation a été pris pour ces deux édifices. Il faut ensuite que la préfecture de la Mayenne signe ce qu'on appelle un arrêté de désaffectation, c'est-à-dire entériner que l'édifice n'est plus destiné au culte. Un seul arrêté a pour l'instant été pris pour l'église du Genest Saint-Isle. Concernant La Baconnière, cela pourrait intervenir dans les semaines qui viennent.