En Mayenne, le département versera une prime aux aides à domicile "si le gouvernement ne fait pas le job"

Beaucoup d'aides à domicile sont allées au travail la boule au ventreLes aides à domicile de la Mayenne demandent plus de reconnaissance. En première ligne elles aussi pendant le confinement, à travailler au domicile des personnes âgées ou vulnérables, elles demandent également le droit de bénéficier d'une prime comme les personnels soignants ou les personnels des Ehpad. Dans les Coëvrons, les aides à domicile ont prévu de manifester ce mardi 16 juin, le rendez-vous est à 10h devant le siège de l'ADMR, rue de la Libération à Évront.

Cette prime a été promise par le Premier ministre, mais ce sont les départements qui sont appeler à la verser. La prime pour les aides à domicile s'occupant de personnes âgées ou handicapées pourrait aller jusqu'à 1 000 €.

"Ne nous oubliez pas" lance Nathalie Seveneau, aide à domicile depuis 23 ans, elle travaille pour l'association ADMR à Évron. "On existe aussi, on nous oublie assez souvent d'ailleurs, on parle très peu de nous. Pendant le Covid-19 on a été mis à rude épreuve aussi, à domicile ça n'a pas été simple, au départ on y est allé sans protection, après ça s'est amélioré, on a des masques, on fait très attention. Beaucoup d'aides à domicile sont allées au travail la boule au ventre parce qu'on a tous des familles on a tous eu peur de ramener ce virus à la maison. J'aurais voulu faire un appel à nos politiques, ne vous oubliez pas. C'est un cri que je porte haut et fort. Encore actuellement on a encore des suspicions de Covid chez certaines personnes, et on continue de travailler, d'assumer notre travail. On est comme les soignants qui l'ont fait, alors ne nous oubliez pas".

L'ADMR est en partie financée par le conseil départemental de la Mayenne. Le président du département, Olivier Richefou, demande à l'État de mettre la main à la poche pour verser cette prime. Mais si l’État ne le fait pas, le département le fera promet-il.

"Il ne serait pas normal qu'elles soient oubliées donc si le gouvernement n'intervient pas, je leur ai déjà indiqué que le conseil départemental interviendra, sous une forme qui n'est pas déterminée encore. On a d'abord bon espoir que le gouvernement fasse le job, mais si le gouvernement ne le fait pas, nous le ferons nous à notre manière sous forme de prime. On considère qu'elles devraient être traitées de la même façon que les personnes qui interviennent dans les Ehpad parce qu'elles font en bonne partie le même travail. Il n'est pas normal que le gouvernement fasse la différence. La priorité c'est que le gouvernement remplisse cet objectif parc qu'au moins la vision sera nationale et tout le monde aura la même chose".

Mais au delà de la prime, les aides à domicile réclament surtout des augmentations de salaires. "Actuellement on a énormément de difficultés à recruter, parce que notre métier n'attire pas les jeunes, c'est souvent des 3/4 temps, des mi-temps, et donc il y a des personnels de chez nous qui vivent en dessous de 1000 euros", explique Nathalie Saveneau. Les aides à domicile estiment également que les frais kilométriques, 0,35 € le kilomètre pour l'usage de leurs voitures personnelles, ne sont pas assez élevés.

Les négociations salariales se font au niveau national via les conventions collectives, déclare Olivier Richefou, qui reconnait tout de même que les salaires ne sont pas assez attractifs. Il rappelle que le département de la Mayenne a augmenté de 1,50 € sa contribution horaire en janvier dernier à l'ADMR, 21 euros pris en charge au lieu de 19,50 euros 50. Soit un cout supplémentaire de 700 000 euro chaque année pour le département.

Et pour éviter aux aides à domicile d'utiliser et d'user leurs voitures personnelles, le département veut acheter des voitures de service, qui seront électriques.