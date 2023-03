En Mayenne, le manque d'assistantes maternelles a des conséquences sur l'économie

Le département de la Mayenne manque cruellement d'assistantes maternelles. Ces professionnelles gardent les enfants âgés de moins de 3 ans, soit à leur domicile, soit dans les maisons d'assistantes maternelles (MAM). La Mayenne a perdu près de cent assistantes maternelles depuis 2013. Ce lundi à l'est du département, le Relais Petite Enfance des Coëvrons a organisé un forum pour tenter de recruter.

Des entreprises pénalisées

Dans ce territoire par exemple, des parents sont contraints de jouer les prolongations avec leur congé parental, explique Gaëlle Raguain, coordinatrice petite enfance. "Des parents reculent la reprise du travail, alors qu'ils ont plutôt hâte de reprendre leur travail. Ils ont aussi la pression de leurs entreprises qui souhaitent les voir revenir. Elles ont aussi besoin de leurs salariés car elles peinent à recruter".

15 % des enfants de moins de trois ans n'ont pas de solution de garde en Mayenne. "On a même des parents qui ne peuvent pas accepter des missions intérim, notamment par rapport aux horaires. Sur le territoire d'Évron, on a beaucoup d'enfants dont les parents travaillent en "horaires atypiques" explique Aurélie Buisson est animatrice au relais petite enfance dans les Coëvrons.

Des parents angoissés

Amélie, 33 ans, a dû mettre sa carrière entre parenthèses lors de la naissance de son troisième bébé. Et avec son mari, ils ont mis un an à trouver une professionnelle. "À la base, on cherchait une MAM. On n'a pas trouvé de place. Après, j'avais une assistante maternelle dont la liste d'attente était déjà très grande. Par bonheur, elle a réussi à nous obtenir une place mais ça a été vraiment difficile" raconte la mère de famille.

Un manque de professionnels d'autant plus surprenant que la Mayenne est le premier département de France à avoir développé les relais d'assistantes maternelle en 2010. Un modèle vertueux. Il y en a une centaine sur le territoire aujourd'hui.