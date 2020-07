En Mayenne, le nombre de demandeurs d'emploi explose de 34% sur un trimestre

En Mayenne, le nombre de personnes à la recherche d'un emploi est en très forte hausse. Concernant les demandeurs d'emploi de catégorie A (sans aucune activité), leur nombre a augmenté de 34,2% sur un trimestre (3580 personnes) et de 40,2% sur un an (4030 personnes). Ce qui représente 14 050 personnes sans emploi en Mayenne. Au niveau régional, la hausse est de 32,5% sur un trimestre et 33,5% sur un an.

La hausse est plus modérée si l'on prend en compte les catégories A, B et C. En Mayenne, le taux de chômage augmente de 8,3% sur un trimestre (1880 personnes). Ce taux est de 8% au niveau régional.