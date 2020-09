En Mayenne, le patron d'une entreprise textile lance un appel à la relocalisation, sa "lettre à France"

Un chef d'entreprise mayennais lance un appel à la relocalisation, pour créer des emplois et la richesse. Christophe Lambert, le patron de la société textile TDV, publie sur les réseaux sociaux sa "lettre à France", reprenant le titre d'une chanson de Polnareff. "Les temps ont changé et produire en France a retrouvé tout son sens" écrit-il.

Christophe Lambert prend évidemment l'exemple de l'industrie textile qui peut incarner, dit-il, le renouveau industriel de notre pays : "ne plus avoir d'industrie, c'est se mettre en voie de sous-développement. Dans la mesure où on commence à croire à nouveau à un produit français compétitif qui peut avoir des impacts positifs en terme de richesse et d'emplois. Il faut engager la relocalisation. Remettre des jobs textile et habillement en France c'est une évidence et recréer des jobs industriels. Bien-sûr qu'il faut en terminer avec le concept de la Chine, la plus grande usine du monde. Nous avons en France toutes les capacités, toutes les énergies, toutes les personnes pour faire de notre pays une puissance aussi forte que l'Allemagne".

Plus étonnant, il demande à deux artistes populaires de l'aider, le comédien Guillaume Canet et le slameur Grand Corps Malade : "ces questions concernent tout le monde, qu'on soit lié de près ou de loin à l'industrie, à l'entreprise. Guillaume Canet a tourné dans un film magnifique 'Au nom de la terre', sur les problématiques liées au monde agricole. Le textile est une terre nourricière et ce serait génial qu'il y ait aussi un film sur le textile. Grand Corps Malade, j'aime sa poésie et il y a quelques similarités avec l'industrie textile, cabossée, accidentée et qui a su relever la tête. S'il pouvait mettre la force de ses mots au service de cette petite idée toute simple, le maintien des emplois dans nos territoires, le maintien des jeunes dans nos territoires".