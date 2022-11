En Mayenne, le seul commerçant d'un village se dit écrasé par la grande distribution

L'aventure mayennaise de Dominique Ernoult et sa famille risque de se terminer plus tôt que prévu. Installé depuis 2016 à La Bigottière, village de 500 habitants, ce commerçant a ouvert l'Épicerie du Coin, étude de marché à l'appui, pensant rendre des services aux habitants de la commune. Il propose d'ailleurs des produits alimentaires et dispose d'un petit bar. Mais le succès n'est plus au rendez-vous.

"L'impression d'avoir été grugés"

Déjà lors de son arrivée, Dominique Ernoult a vite déchanté. "Il s'est avéré qu'il y a une moyenne surface qui, était en train de doubler sa surface de vente, à Andouillé. Mais personne ne me l'a dit, même pas certains élus ici. On a vraiment l'impression d'avoir été grugés" explique ce Normand d'origine. La maire, Véronica Bignon, adjointe à l'époque, assure qu'elle n'en savait rien. "Malheureusement, moi, je n'étais pas au courant non plus. Je ne sais pas si mon prédécesseur en avait eu écho__. C'est sûr que c'est pénalisant pour son petit commerce à lui. Après, qu'est-ce qu'on peut faire face aux grandes enseignes ?" s'interroge l'élue.

L'épicier a quelques clients habituels, une quinzaine de personnes âgées. Mais les actifs travaillent souvent hors de la ville et achètent tout ailleurs et en prenant leur voiture, regrette le commerçant. "L'idée, c'était vraiment de faire du dépannage. On ne demande pas aux gens de faire la totalité de leur course non plus" poursuit Dominique Ernoult.

"En principe, pour installer un commerce, il faut trois ans à peu près. Au bout de trois ans, avec mon épouse on s'était dit que je pourrai me dégager un salaire, d'environ 700 €. Mais non... et 700 euros ce n'est pas un salaire mirobolant" observe le commerçant qui a prévu de partir à la retraite dans un an et demi. "__Aujourd'hui, on devrait faire 400€ par jour sauf qu'on on fait à peine 100 €" ajoute-t-il.

Un sursaut des habitants ?

"Il faut que les habitants prennent conscience du danger. S'ils avaient joué le jeu dès le départ avec un ou deux euros par jour, le projet était tout à fait viable. On va mourir très vite et par la même occasion, ça veut dire que les personnes âgées qui viennent ici devront reprendre leur voiture__. Mais certaines âgées qui n'ont pas de véhicule. Bien souvent, quand un commerce ferme, c'est souvent à ce moment que les gens se rendent compte qu'il était quand même important d'en avoir un" souffle, amer, Dominique Ernoult.

La mairie aide l'épicier en prenant en charge le loyer, car le local est lui appartient. L'avenir de ce commerce est sujet à discussion parmi les élus mais aucune solution n'émerge pour le moment.