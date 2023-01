En Mayenne, les agriculteurs ne se mobiliseront pas pour la réforme des retraites mais restent prudents

De nombreuses professions seront dans la rue ce jeudi pour protester contre la réforme des retraites, présentée la semaine dernière par Elisabeth Borne, la Première ministre a notamment annoncé un départ à la retraite décalé à 64 ans avec 43 années cotisées. Les agriculteurs, eux, ne seront pas dans la rue pour manifester. Selon eux, il y a quelques avancées mais ils ne sont pas parfaitement convaincus par ce qui a été annoncé.

Maintien du régime agricole et nouveau calcul de la pension

Deux avancées sont saluées par les agriculteurs mayennais dans ce projet de réforme des retraites, celle du régime spécial agricole qui n'est pas supprimé. Un temps menacé, il reste finalement en place, en tout cas pour le moment et celle de la prise en compte des 25 meilleures années dans le calcul de la pension de retraite au lieu d'une moyenne calculée sur toute la carrière. L'autre bon point, c'est l'augmentation du minimum vieillesse, il passe à 1.200 euros par mois pour tous mais on ne sait pas si les patrons d'exploitations peuvent y prétendre. La question des carrières longues est également encore en discussion, sachant que certains agriculteurs commencent à travailler très tôt. Certains cumulent parfois 43 années de cotisations mais n'atteignent pas toujours l'âge légal pour partir à la retraite.

La pénibilité au travail pas suffisamment définie

D'autres points en revanche posent problème aux agriculteurs. La question de la pénibilité au travail n'est pour le moment pas à l'ordre du jour pour les agriculteurs. "Aujourd'hui ce qui manque, c'est la définition de la pénibilité", regrette Florent Renaudier, le président de la FDSEA 53, la fédération départementale des syndicats des exploitations agricoles en Mayenne, le syndicat majoritaire, "il y a la pénibilité morale ou la pénibilité physique, là on manque un peu d'explication sur la définition de la pénibilité et en parallèle il y a la question des carrières longues", continue le président du syndicat. Il affirme que les agriculteurs resteront vigilant sur tous ces points.

Et puis 64 ans, c'est un âge intenable pour certains, difficile de travailler même quelques mois de plus dans ces conditions. "62 ans, c'est l'âge limite", expliquait Roger Treneule chez nos collègues de France Bleu Périgord ce lundi. Le président de l'association nationale des retraités agricoles dénonce un âge intenable. La FDSEA 53 déplore également l'absence d'un simulateur précis pour connaitre sa pension et son âge de départ à la retraite. La MSA, la mutuelle sociale agricole en Mayenne Sarthe Orne, explique qu'il y a bien un simulateur, sur le site www.infos-retraite.fr mais il n'est pas encore mis à jour avec le projet de réforme des retraites.

Pour info en Mayenne, 250 exploitants sont partis en retraite en 2020 selon les derniers chiffres disponibles à la MSA.