En Mayenne, les astuces de familles pour payer moins cher ses fournitures scolaires

Alors que l'inflation touche de plein fouet le secteur de la papeterie, les destockeurs et les discounters comme Noz et Action attirent des familles à la recherche d'économies sur les fournitures à l'approche de la rentrée scolaire. Edwige s'est rendue avec sa fille Chloé, future lycéenne, dans un magasin Action à Saint-Berthevin, spécifiquement pour trouver des articles à bas prix, notamment une trousse.

"Tout ce qui est fournitures, on essaye de faire plus attention par rapport à ça. Quand on voit les trousses à quatre ou huit euros en grandes surfaces, ici on les trouve à des prix raisonnables, un euro."

Même stratégie pour Camille et ses deux jeunes filles qui entrent en petite section et en CE2. "Je viens chercher des choses qu'on peut trouver à pas trop cher pour la rentrée scolaire. Le scotch, les ciseaux, les choses comme ça, qui sont effectivement un petit peu moins chères que dans les grandes surfaces. Après, il faut trier, c'est toujours pareil."

Des fois, il y a des 70 % sur les colles, notamment dans certaines enseignes. Donc je privilégie cette enseigne là pour acheter la colle et j'essaie de trouver des bonnes promos pour éviter d'en avoir à racheter dans toute l'année.

Des économies qui permettent à certains de se lâcher sur d'autres produits, comme "des chaussures de marques" souligne Edwige.

Les prix des fournitures scolaires devraient augmenter en 2023

Cet été, les tarifs des fournitures scolaires en rayon ont été négociés à la rentrée de 2021. Les achats se préparent un an à l'avance pour être sûr d'avoir du stock, à des tarifs bloqués. Mais avec l'inflation et la pénurie de papiers, les prix pourraient flamber l'an prochain. "Pour 2023, on fait avec ce qu'on a en 2022 et les prévisions bien sûr, explique Bruno Porteu, gérant des magasins Bureau Vallée de Laval et Saint-Berthevin, donc comme les problèmes vont en s'accroissant -je ne connais pas l'avenir mais jusqu'à présent, c'est ça, les problèmes qu'on a eu dernièrement vont être plus importants l'année prochaine. C'est sûr."