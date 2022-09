En Mayenne, les brasseries artisanales confrontées au défi de la crise énergétique

"Si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupures" de gaz et d'électricité cet hiver, a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne.

De nombreuses entreprises doivent s'adapter face à la flambée du coût de l'énergie. C'est le cas de la brasserie"L'Arborescence", à Saint-Georges-Buttavent, près de Mayenne. La fabrication d'une bière est très énergivore.

Pour consommer moins d'électricité, le gérant, Jean-François Guihéry, a revu sa façon de travailler : "à la fin de l'ébullition on va récupérer l'eau chaude du premier brassin, la cuve où l'on brasse la bière, pour pouvoir l'utiliser lors du deuxième. On gagne une chauffe de 1.000 litres à 78 degrés. Il y a trois résistance de 10.000 watts et donc pendant plus d'heure ça consomme pas mal d'électricité. Et donc là ça me fait économiser 150 euros. Je peux aussi faire moins tourner le groupe 'froid', pour la fermentation, car j'ai des locaux très isolés et ça me permet d'économiser" confie le brasseur mayennais à France Bleu.

C'est toute la chaîne de fabrication de la bière qui est également concernée par l'inflation : du verre en passant par l'étiquette, les capsules et le prix du maltage. Jean-François Guihéry envisage d'augmenter de quelques centimes le prix de sa bière à partir de début janvier, tout en la gardant accessible à tous.