En Mayenne, les candidats d'un job dating ne veulent plus sacrifier leur vie privée pour le boulot

A l'Espace Mayenne, s'est déroulé ce mardi le grand rendez-vous du job dating avec plus d'une centaine d'entreprises et de centres de formation présente. Des milliers de candidates et candidats de la Mayenne et même des départements limitrophes y ont participé. Mais il y a une nouvelle réalité sociétale qui a dominé au cours de ce salon de l'emploi, une tendance qui s'est accentuée depuis la crise du coronavirus.

Les demandeurs d'emploi ne souhaitent plus travailler tard le soir, tôt le matin ou bien le week-end et les jours fériés.

Les premiers à faire ce constat, ce sont évidemment les jeunes à la recherche d'un job : "moi je ne veux pas passer ma vie au travail. Il faut avoir un bon week-end pour pouvoir se reposer, profiter de la famille, des amis" témoignent-ils. Et les employeurs en ont conscience comme le dit le responsable d'une entreprise de packaging à Saint-Berthevin : "on peut le comprendre. Nous nous sommes les premiers à réclamer des horaires les plus classiques possibles pour pouvoir allier vie pro et vie personnelle". Les postes en vogue en ce moment, ce sont ceux où il est possible de faire du télétravail ou d'avoir des horaires flexibles.