En Mayenne, les élus locaux se désolent d'être tenus à l'écart des décisions sur la crise sanitaire

Les décisions du gouvernement, pour affronter la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, sont de plus en plus incomprises dans les territoires ruraux. Les acteurs politiques, professionnels, associatifs locaux désespèrent de la vision jacobine et centralisatrice du pays.

Territoires, territoires, territoires, le Premier ministre Jean Castex n'a que ce mot à la bouche depuis son arrivée aux responsabilités cet été. Mais, aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, les élus locaux n'ont pas grand-chose à dire, sont tenus à l'écart des décisions. Ils appliquent ce qui est décidé à Paris. Une vision jacobine qui commence à les exaspérer.

Les élus du Pays de l'Ernée se sont tous réunis ce vendredi pour soutenir les commerçants de proximité, contraints de fermer pendant ce nouveau confinement. Une mesure incompréhensible disent-ils qui fait peser de graves conséquences pour l'avenir des territoires tant vantés par celui qui occupe l'Hôtel Matignon.

Jacqueline Arcanger, maire d'Ernée, espère qu'à l'avenir l'Etat fera de nouveau confiance à celles et ceux qui sont au plus près de la vie quotidienne des Français : "on ne peut pas appliquer les mêmes choses dans une rue où il y a des dizaines de commerces comme à Paris et dans une rue dans une commune où il n'y en a que deux ou trois. Dans ces petits commerces, chez nous, la distanciation est possible et il n'y a jamais 50 personnes en même temps. J'ai toujours pensé que la réforme du pays passe par la base. Pour l'instant on n'y est pas. J'espère que cette crise va faire réfléchir les politiques là-haut. Il faut nous faire confiance, nous ne sommes pas des gens irresponsables".

Bertrand Lemaitre, le maire d'Andouillé, lance, lui aussi, au gouvernement un appel à la confiance : "on dit qu'il faut redonner la parole aux territoires et là on a l'impression qu'on nous impose tout de là-haut avec des mesures nécessaires dans les grandes villes et qui doivent être appliquées différemment dans nos territoires ruraux. On connait bien nos commerçants et on est là pour les conseiller, les aider, les équiper si besoin. Faites-nous confiance !".