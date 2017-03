En Mayenne les hébergements d'urgence sont saturés alertent un collectif

Le collectif d'entraide et d'innovation sociale en appelle aux pouvoirs publics. En Mayenne les 200 places d'hébergements d'urgence sont saturées. Des familles entières sont refusées faute de places. Le collectif espère pouvoir trouver des solutions avec les maires du département.

La situation est alarmante en Mayenne autour des hébergements d'urgence. Les 200 places mises à disposition -y compris la halte de nuit- à Laval sont saturées. Le collectif d'entraide et d'innovation sociale qui regroupent plusieurs associations mayennaises, ainsi que le 115 géré par l'association "revivre" se voient obligé de refuser des familles entières avec souvent des enfants en bas âge.

Malgré tous les efforts fournis, on refuse 30 à 40 personnes par nuit - Guy Auger le président du secours catholique en Mayenne et membre du collectif

Guy Auger le président du secours catholique en Mayenne déplore le fait que la situation soit devenue aussi critique. Cet inflation du nombre de demandes d'hébergement d'urgence est dû à trois facteurs selon lui "les déboutés du droit d'asile, des migrants après le démantèlement de la jungle de Calais qui ont des dossiers en cours avec des associations et qui sont logés en attendant et depuis peu des famille du Kosovo et d’Azerbaïdjan". Cet afflux inédit de familles de l'Est n'a pas d'explications selon le collectif.

Autre phénomène selon lui, "de plus en plus de jeunes en rupture avec leurs familles et avec le monde extèrieur et qui se retrouvent à la rue."

Un appel aux communes

Un courrier va être adressé aux maires du département pour trouver des solutions d'urgence dans leurs communes. "Même si c'est quelques jours quelques mois quelques semaines ça nous aiderait, il y a forcément des lieux inhabités." insiste Elisabeth Griot la présidente de l'association revivre qui gère le 115. Pour aider le collectif, même pour donner une couverture, un seul numéro : 0243531523