Certaines interventions des pompiers sont payantes en Mayenne

Mayenne, Département Mayenne, France

Faire venir les pompiers chez vous, ce n'est pas forcément gratuit. En Vendée, à partir d'aujourd'hui, le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) va appliquer un tarif dissuasif à plusieurs types d'interventions. C'est aussi le cas en Mayenne. Si vous êtes bloqué sans clés devant votre porte, que votre chat s’est enfui en haut d’un arbre ou que vous êtes coincé dans un ascenseur, attention à la facture en appelant le 18. Ces prestations ne sont pas urgentes : elles ne mettent pas votre vie en danger, et d’autres professionnels peuvent s’en charger.

Libérer du temps pour le risque incendie

Elles sont donc payantes, car il n'est pas question pour les pompiers de faire concurrence aux entreprises privées en proposant gratuitement ces prestations. "Il faut qu'on se garantisse la possibilité d'être disponibles pour le service à la personne, et surtout le risque incendie pour lequel nous sommes les seuls agents qualifiés. Et donc éviter de partir sur des interventions qui peuvent être faites par d'autres professionnels", explique le colonel Thierry Dedieux, directeur adjoint du SDIS 53.

Dans la liste des services payants, les appels pour faire enlever un nid d’abeilles ou de frelons, pour les fuites d’eau qui doivent être pompées, ou encore la pollution aquatique. Chaque antenne départementale fixe ses propres tarifs. Ils évoluent chaque année, en suivant l’inflation.

C'est le terrain qui prime pour savoir si l'intervention va être payante

Pour autant, les pompiers se veulent rassurants : "Nos tarifs sont plus chers qu'un prestataire, c'est sûr. Mais il y a tout le discernement du pompier qui va intervenir. Et notamment du cadre qui va être le responsable du véhicule. Même si l'opérateur du 18 dit que l'intervention doit être payante, c'est le terrain qui prime. On fait preuve de discernement pour décider." En Mayenne, pour le déplacement d’un soldat du feu, c’est au moins 42€, sans compter des frais en plus suivant le véhicule et le matériel utilisés. Une facture qui varie donc au cas par cas.