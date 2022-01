En Mayenne, les jouets fabriqués en France ont la côte

Après les fêtes et les cadeaux de Noël, on fait les comptes : selon la Fédération française des industries du jouet, le "Made in France" a la cote, puisqu'il représente 14% du marché du jouet dans l'Hexagone. Et c'est le cas en Mayenne, où de plus en plus de parents font ce choix.

Quand Delphine fait un cadeau à ses enfants, c'est rarement à la légère. "J'essaye d'acheter des choses qui ne soient pas trop en plastique, qui se détériorent pas trop vite, explique la mère de famille. J'essaye d'acheter français, c'est souvent plus cher et donc j'achète moins". C'est le cas de nombreux Français aujourd'hui. Après les fêtes et les cadeaux de Noël, on fait les comptes : selon la Fédération française des industries du jouet, le "Made in France" a la cote, puisqu'il représente 14% du marché du jouet dans l'Hexagone.

"On a beaucoup changé notre façon de consommer"

C'est le cas chez Elisabeth. Pour cette mère de famille, c'est de plus en plus important de bien réfléchir à l'impact des cadeaux qu'elle peut faire. "On cherche des choses plus belles, des choses artisanales qui vont durer plus longtemps. On a beaucoup changé notre façon de consommer."

Une tendance que constate Rachel de Vanoise. Il y a dix ans, elle a lancé le site Rêves de Pan, à Evron, où elle vend à la fois ses propres créations, mais aussi des jouets d'autres marques. Et depuis 2019, elle vend de plus en plus de jouets fabriqués en France. "Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, explique la cheffe d'entreprise. D'abord, la partie environnementale, c'est à dire que la population commence à prendre conscience de l'impact des transports sur l'environnement. Après, il y a aussi l'envie de conserver notre savoir faire. Et enfin, la volonté aussi, peut être, d'avoir des jouets un petit peu plus durables, avec des jouets qu'on va garder plus longtemps."

Des jouets souvent plus chers

Mais l'ombre au tableau, c'est que ces jouets sont souvent plus chers à fabriquer. Un prix qui se répercute forcément sur le consommateur. " La chose qui est importante à savoir, c'est forcément si on achète français dans beaucoup de cas, c'est un peu plus cher, donc il faut être prêt aussi à mettre le prix qu'il va en face, déplore Clémentine Bourgelet, la co-gérante de la boutique Une poule sur un mur à Château-Gontier. Et ça, après, c'est à chacun de juger. C'est plus cher que ce qu'on peut trouver qui va être fabriqué en Asie. "

Mais elle le voit bien, de plus en plus de ses clients lui demandent des jouets fabriqués en France. Mais, selon elle, il est compliqué d'en trouver à des prix moins importants. "Si je prends un exemple tout simple, nous, on cherchait des petites voitures en bois. Nous, les nôtres, elles viennent d'Allemagne. On les vend un petit peu moins de 10 euros. J'en avais trouvé une marque qui en fabriquait en France et on était entre 15 et 20 euros. Et là, je sais très bien que la clientèle, même si elle veut du français, entre 9 euros et 17 euros pour un produit équivalent, le choix est très vite fait."