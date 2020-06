En Mayenne, les patrons de boîtes de nuit impatients de rouvrir mais pas à n'importe quelles conditions

Pourrons-nous aller danser dans le monde d'après, après le 22 juin prochain ? Le président de la République Emmanuel Macron doit s'exprimer ce dimanche soir à 20h, il doit évoquer la phase 3 du déconfinement. Les patrons de boites de nuit en Mayenne attendent cette allocution avec impatience, pour savoir quand ils pourront rouvrir, et surtout dans quelles conditions.

Maurice Derouet est le patron du Cara Club 53 ouvert depuis deux ans à Château-Gontier-sur-Mayenne, où se pressaient tous les week-ends quelques 600 personnes avant le confinement. Mais depuis trois mois, aucun bruit, aucune musique, aucun danseur sur la piste. "C'est long, on est chez nous à tuer le temps comme on peut. Mais c'est vrai qu'on a hâte de retrouver nos clients. On en croise et ils nous demandent quand on va rouvrir, ils sont pressés. On leur dit qu'on est aussi pressés qu'eux", raconte Maurice Derouet.

Le Cara Club reste vide puis trois mois © Radio France - Charlotte Coutard

Le patron est pressé de rouvrir mais pas à n'importe quelles conditions, "si on doit faire respecter les distanciations sociales, les masques, c'est vrai que ça va être compliqué. Dans nos métiers je pense qu'il faut que l'on puisse rouvrir dans des conditions quasi normales". Car selon Maurice Derouet, une ouverture à minima ne serait pas rentable, son établissement peut accueillir jusqu'à 600 personnes. "On a dix salariés propre à la société, plus sept par une société de sécurité externe. Si on ouvre l'établissement complet il faut garder cet effectif là, si c'est pour avoir deux fois moins de clients, c'est clair que ça va être compliqué".

Compliqué car Maurice devra payer le loyer et ses charges, près de 20 000 euros par mois, sans compter les loyers qui ont été reportés, "les trois mois d'inactivité, les loyers si on ne les paie pas aujourd'hui il faudra les payer demain. Quand il va falloir payer ces retards là ça va faire encore un trou dans la trésorerie". Alors s'il ne peut pas rouvrir complètement sa disocothèque, Maurice préfère attendre. "Si déjà on pouvait rouvrir normalement mi juillet ça serait super, mais qu'on reparte normalement".

Maurice Derouet espère que s'il ne rouvre pas, alors qu'il a le droit mais à minima, les mesures de chômage partiel seront quand même maintenues. "J'espère qu'ils ne vont pas trouver ce prétexte là pour dire, vous ne voulez pas rouvrir c'est votre choix mais on vous enlève toutes les aides, le chômage partiel et les reports de charges".

Le patron avait mis de l'argent de côté pour climatiser son établissement, mais tout a été dépensé pour payer les charges fixes pendant la fermeture. La climatisation, ce sera pour plus tard. Mais il existe déjà un système de ventilation qui renouvelle l'air.

Les boîtes de nuit, les oubliées du Covid ?

Samuel Samoyeau, le patron de la boite de nuit La Baie Des Anges, ouverte depuis trois ans à la Pallu dans le Nord de la Mayenne, décrit une situation et des sentiments similaires. Son établissement peut accueillir 350 personnes. Il a hâte de rouvrir, mais pas à n'importe quel prix. "J'espère rouvrir mais avec le nombre de personnes que je veux c'est-à-dire 350 personnes, parce que si jamais il faut qu'on rouvre avec 100 personnes, pour moi ce ne sera pas rentable. Il faudra quand même payer les mêmes charges, les loyers et toutes les autres charges qui sont à côté. Et quand on va rouvrir la discothèque on aura pas mal de choses à payer".

"Le port du masque encore ce n'est pas trop un problème, mais s'il faut un mètre de distance entre chaque personne pour danser, ça va être compliqué. Il faudra mettre un agent de sécurité en permanence pour dire aux gens de ne pas s'approcher, de garder leurs distances. Ça va être très dur à mettre en place. Que ce soit dans un bar ou une discothèque, on aime bien la convivialité, se rapprocher, donc pour moi ça va être compliqué".

Et selon le patron, les boîtes de nuit ont été oubliées dans les discours des hommes et des femmes politiques ces dernières semaines.

Samuel Samoyeau espère donc de bonnes nouvelles ce dimanche soir, une réouverture prochaine, avec un protocole sanitaire allégé. "En tous cas j’espère rouvrir très vite, les clients nous manquent, et ils sont pressés de revenir"