En Mayenne Noz brade les stocks Camaïeu et attire du monde

Rien n'indique, ni sur la façade du magasin ni à l'intérieur, qu'on trouve chez Noz - à moins 50 % - les invendus des boutiques Camaïeu qui ont fermé il y a plus d'un mois après la liquidation judiciaire de l'enseigne. C'est le monde, dans la partie gauche de la boutique lorsqu'on y entre, qui donne un indice. Huit portants et quatre bacs sont consacrés à ces vêtements, que Noz a rachetés pour 3,6 millions d'euros aux enchères et commercialise, depuis mercredi dans certains magasins de l'hexagone et depuis vendredi à Laval, à prix cassés.

Nous on est contentes de faire des affaires mais eux, ils ont perdu leur boulot !

Danièle, une cliente.

Ici tout est à -50% par rapport au prix indiqué sur l'étiquette Camaïeu (seul moyen de reconnaître les habits de la marque disparue). Certains vêtements sont sur cintre, d'autres jetés dans les bacs. Les collections d'hiver se mélangent à celles d'été ou d'automne ; chez Noz il faut farfouiller pour trouver son bonheur, les vêtements Camaïeu n'y échappent pas.

Cela ne refroidit pas pour autant les clientes : depuis l'arrivée des vêtements vendredi, les vendeuses sont obligées de remettre plusieurs fois par jour du stock en rayon. Tout part très vite. Ce samedi matin il ne restait que des robes d'été ou des jeans. À la sortie les habituées de Camaïeu sont consolées, elles repartent leurs vêtements préférés sous le bras. Certaines ont une pensée pour les salariés de Camaïeu, licenciés : "Nous on est contentes de faire des affaires mais eux, ils ont perdu leur boulot !", regrette par exemple Danièle

Parmi les 2 200 salariés de Camaïeu, qui ont donc été licenciés, 350 d'entre eux ont lancé une action en justice devant le tribunal de commerce de Lille contre les gérants du groupe pour mauvaise gestion. L'audience a lieu le 24 novembre.