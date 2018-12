En Mayenne, un boulanger-pâtissier accorde une prime exceptionnelle d'au moins 300 euros à ses salariés et apprentis

Le boulanger-pâtissier Joris Labbé entouré de ses employés et apprentis à Saint-Berthevin

Saint-Berthevin, France

Il n'y a pas que les grosses sociétés qui ont entendu l'appel d'Emmanuel Macron qui avait demandé aux chefs d'entreprise un geste pour améliorer le pouvoir d'achat.

Des artisans, qui ont une surface financière moins importante, prennent eux aussi le pli. Joris Labbé, le gérant de cette boulangerie-pâtisserie, offre à ses employés et apprentis un bonus d'au moins 300 euros : "tout simplement c'est pour les remercier du travail qu'ils ont accompli cette année. Si ma boulangerie fonctionne, c'est aussi grâce à eux. J'ai eu une bonne progression du chiffre d'affaire cette année. Beaucoup d'artisans doivent le faire probablement mais dans la plus grande discrétion. Pour certains employés, ça va représenter un 13ème mois. Ils le méritent bien car nous sommes en plein rush. On récompense pour bien finir l'année".

"La Tentation" à Saint-Berthevin © Radio France

Oui, c'est un joli cadeau bien mérité estime le jeune Antoine, apprenti boulanger : "c'est cool, sympa, ça motive, le boulot est récompensé. Je vais pouvoir acheter davantage de cadeaux de Noël pour ma famille et mes amis. Et je vais en profiter tout simplement".

En Mayenne, ces derniers jours, deux fleurons de l'économie locale ont décidé d'accorder une prime exceptionnelle à leurs salariés : l'imprimeur Jouve et le groupe Lactalis.