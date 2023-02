En Mayenne, un camion des Restos du Cœur aide les personnes isolées à la campagne

Avec la hausse du coût de la vie, de plus en plus de familles ont du mal à joindre les deux bouts. En Mayenne, l'association des Restos du Cœur met en place un camion itinérant. Des bénévoles se déplacent dans plusieurs villages, comme à Bazougers, Chémeré-le-Roi et Saint-Loup-du-Dorat vendredi. Mais le camion n'a pas encore trouvé son public.

Difficile d'aller vers le camion des Restos quand on vit dans un village et que tout le monde se connaît, observe Liliane, une bénévole. "Je pense qu'il y a un sentiment de honte parce que ça dévalorise les gens. Je pense que les personnes ont peur de faire le premier pas. Pour eux, c'est une honte. Il ne faut pas hésiter du tout. Il faut venir nous voir. On est là pour vous" témoigne la bénévole.

"On a des gens qui ne sont pas habitués à tendre la main. Ils ont toujours travaillé pour gagner leur vie. Quand j'étais petite, il n'y avait que le père qui travaillait. Il gagnait assez pour la famille. Ensuite, la femme a dû s'y mettre aussi. Maintenant, ce n'est plus forcément suffisant, selon les selon les salaires de gens" observe Nicole.

Une présence discrète

À Saint Loup du Dorat, la présence du camion est discrète. Dans une impasse, le véhicule est banalisé. Le logo des Restos du Cœur n'est pas affiché. "Le slogan du camion itinérant, c'est "aller vers" et on s'aperçoit qu'il faut aller vers. La finalité, c'est de se retrouver pour échanger, partager sans se formaliser. Et il n'y a pas de jugement après. Ce sont des moments de vie. On va appeler ça des accidents de vie. Ça arrive à tout le monde et ça peut être un tremplin pour aller vers autre chose" explique Marc Tourny, le responsable de l'opération.

Pour l'instant, le bouche-à-oreille n'a pas encore fonctionné. Le camion itinérant doit encore se faire connaître des potentiels bénéficiaires. À partir du 21 février, tous les mardis, les Restos du cœur seront présents à Ambrières-les-Vallées et Lassay-les-Châteaux.