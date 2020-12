En Mayenne, un constructeur de Side Cars s'installe au Bourgneuf-la-Forêt

C'est l'histoire d'une reconversion professionnelle. Nicolas Dubut a 42 ans. Depuis tout petit, il est, comme ses parents avant lui, passionné de side car. Jusqu'à l'année dernière, il était technicien de maintenance. Ses temps libres, il les passait, entre ses deux enfants et son atelier, à bricoler ses motos et ses paniers. "Dans mon entourage, raconte-t-il, tout le monde me disait, c'est bien ce que tu fais, tu devrais en faire ton métier". Alors, il a gardé l'idée en tête et il s'est décidé à tenter l'aventure.

A 42 ans, c'est maintenant ou jamais

Nicolas Dubut a pris sa décision, "je me suis dit, à 42 ans, c'est maintenant ou jamais". Il a démissionné de son entreprise et, en mars dernier, il a ouvert son atelier de construction de side car. Et il y a de la demande. Pour cause : En France, avant son installation, on ne comptait que cinq fabricants. Son agrément, il l'a obtenu il y a dix jours et sa première vente a eu lieu cette semaine.

La moto et le side, vendus ensemble

Ce que souhaite, maintenant, Nicolas Dubut, c'est apporter sa touche personnelle au monde du side car. Il raconte : _"_la mode, jusqu'à présent, était d'ajouter le panier (le side), à sa propre moto. Ca coute très cher. Moi, je propose les deux en même temps". Un projet qu'il a pu réaliser, grâce, dit-il, à un prêt à taux zéro, accordé par Mayenne Initiative.

le side car de NSC, au Bourgneuf-la-Forêt - .

NSC Side Car

Pour l'instant, son atelier se trouve encore dans sa maison personnelle. Si vous souhaitez le contacter, toutes les informations et les photos se trouvent sur sa page facebook .