En Mayenne, un couple de 75 ans vit dans une maison à 15 degrés à cause d'une pompe à chaleur défaillante

Michel et Claudine Lhuissier vivent sans chauffage chez eux depuis trois semaines, à cause d'une pompe à chaleur défaillante.

Un problème de pompe de chaleur empoisonne le quotidien d'un couple de Mayennais de 75 ans. Michel et Claudine Lhuissier habite à Saint-Mars-du-désert, un village situé dans le nord-est du département : depuis trois semaines, ils vivent dans une maison où les températures oscillent entre 14 et 16 degrés. Le chauffage ne fonctionne plus et l'installateur met du temps à trouver l'origine de la panne. Alors en attendant, ces septuagénaires passent leurs journées dans le froid.

"On est désespérés"

Claudine et Michel Lhuissier ne quittent plus leur cuisine de la journée : c'est la seule pièce de la maison chauffée à 19 degrés, grâce à un poêle à pétrole et un radiateur électrique. "On est désespérés, on est fatigués moralement et puis fatigués physiquement. Parce que quand on n'a pas très chaud, c'est difficile à supporter", soupire Claudine Lhuissier.

La pompe à chaleur a été installée en février 2021, mais elle n'a jamais bien fonctionné, selon ce couple de septuagénaires. "Elle gèle, elle ne fait pas le dégivrage, donc il faut l'arrêter et attendre qu'elle dégivre avant de la mettre en route. Et si ça dure plusieurs jours, on est sans chauffage", décrit Claudie Lhuissier. Une fuite d'eau à la tuyauterie s'est ajoutée à ce dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Depuis début janvier, le couple se retrouve donc sans chauffage.

La pompe à chaleur est défaillante depuis son installation en 2021, selon Claudine et Michel Lhuissier. © Radio France - Maïwenn Bordron

L'installateur de cette pompe à chaleur affirme qu'il s'agit d'un problème électronique au niveau de la carte mémoire. Les pièces de rechange mettent du temps à être livrées. "Le fabricant est responsable et derrière, l'installateur en subit les conséquences. Mais il y a quand même un service après vente à respecter, je suppose ", se questionne cette Mayennaise de 75 ans. Contacté par France Bleu Mayenne, l'installateur de la pompe à chaleur renvoie vers le constructeur, la marque LG. Il se dit dépendant du fournisseur pour la réparation et rappelle qu'un représentant de LG doit intervenir ce jeudi 2 février pour voir d'où la vient la panne.

Claudine et Michel Lhuissier, eux, se sentent "abandonnés" et ne savent plus quoi faire pour retrouver du chauffage chez eux. Chaque jour, ils doivent supporter des températures très basses : 14 degrés dans le salon et 16 degrés dans la chambre située à l'étage. "On a remis une couverture parce que l'édredon ne suffit pas. On s'est remis un vieux dessus de lit. C'est vrai qu'il faut quand même qu'on chauffe à peu près une demi-heure avant d'aller dans la chambre le soir", insiste Claudine Lhuissier. Ils s'inquiètent désormais pour leur santé à cause de ce froid permanent, d'autant plus que Michel Lhuissier est en rémission d'un cancer. "À force d'avoir froid, on risque d'être malades tous les deux", s'alarme Claudine Lhuissier.