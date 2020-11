En Mayenne, un local mis à la disposition des commerçants de Villaines-la-Juhel pour des livraisons groupées

"Depuis l’annonce du second confinement par le Président de la République, la commune de Villaines-la-Juhel est aux côtés de l’ACV (Association des Commerçants Villainais) pour soutenir toutes les initiatives et permettre aux commerçants et artisans de poursuivre au maximum leurs activités en tenant compte des règles sanitaires. La municipalité se réjouit d’abord que, avant même la déclaration du Premier ministre concernant la fermeture de certains rayons des grands surfaces commerciales, la rencontre avec les responsables de Super U ait permis de retirer une partie des rayons non alimentaires" explique, dans un communiqué, le maire Daniel Lenoir.

La municipalité va ainsi mettre à la disposition des commerçants de la commune un de ses locaux, dans le centre-ville, pour des commandes et des livraisons groupées.

Le centre communale d'action sociale va offrir, pour sa part, 500 chèques cadeaux à toutes les personnes de plus de 70 ans. Enfin, la grande foire commerciale Saint-Nicolas, qui devait se dérouler le 5 décembre, est annulée.