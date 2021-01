En Mayenne, une cagnotte en ligne pour aider un résident handicapé en EPHAD

Bernard Gohier et sa femme Eva ont créé une cagnotte en ligne pour aider un ami handicapé et résident de l'EHPAD Férrié de Laval. Son fauteuil roulant n'est plus aux normes et ne correspond plus à son handicap, et l'homme de 67 ans n'a pas les moyens d'en acheter un autre.

Bernard Gohier et sa femme Éva, en visite à l'EHPAD Ferrié de Laval ont rencontré Gervais Domin, un des résidents. Il est handicapé depuis 2013 des suites d'un AVC, et il est paralysé de toute la moitié gauche de son corps. En fauteuil roulant depuis cette date, ce dernier ne serait plus aux normes et ne correspondrait plus au handicap de l'homme de 67 ans. Le couple lavallois a décidé de mettre en place une cagnotte en ligne afin d'aider ce résident d'EHPAD qui n'a pas les moyens de se payer un nouveau fauteuil.

C'est l'occasion aussi de faire appel à la solidarité des Mayennais pour les personnes en situation de handicap, déclare Bernard Gohier."

L'objectif de cette cagnotte est de récolter au moins 4 000 euros, ce qui donnerait un sacré coup de pouce à Gervais. Son nouveau fauteuil coûte environ 11 000 euros. "Ses revenus actuels servent à régler ses frais d'hébergement, sa cotisation mutuelle et ses autres assurances. Il lui reste à la fin du mois 140 euros. Il lui faudrait donc plus de 10 ans pour rembourser ce fauteuil, c'est inconcevable", se désole le couple lavallois.

Plus de 1400 euros de dons ont déjà été effectué via la cagnotte en ligne. Bernard et Éva Gohier espèrent récolter le montant nécessaire avant le 23 février 2021.

Lien cagnotte : https://lacagnottedesproches\.fr/cagnotte/un\-fauteuil\-pour\-gervais/