"En mer, on se sent apaisé" : une sortie à la voile inoubliable pour les oubliés des vacances

Offrir des vacances à ceux qui n'en ont pas les moyens : c'est l'une des priorités du Secours populaire. En Charente-Maritime, l'été commence par une sortie en mer pour 45 personnes accueillies : familles mais aussi personnes isolées. C'était lundi, au départ du port de plaisance des Minimes. Pour 5 euros par personne, l'occasion de s'échapper quelques heures du quotidien, le temps de tirer quelques bords au large de La Rochelle.

"On a conduit un bateau, c'était plutôt facile" s'enthousiasme Zenaki, de retour au ponton. Quand sa petite sœur Rim décrit la faune marine qu'elle a pu observer : "des méduses, et des poissons, j'en ai vu un sauter !" Leur maman Ouarda, est aux anges : "les bénévoles du Secours pop' sont toujours là pour nous. On était ailleurs, ça relâche !"

"On se sent apaisé, confirme Emilie. On oublie les problèmes, ça occupe les enfants alors que les vacances scolaires ont commencé. Ils sont contents, on est content !" Emilie touchée de retrouver l'élément marin après plusieurs années : "mon grand-père était marin-pêcheur, ça fait revivre des souvenirs, de la peine et du plaisir mélangé !"

"On a conduit un bateau, c'était plutôt facile !" Durant quelques heures, des bénéficiaires du Secours populaire ont pu découvrir les plaisirs de la navigation. - Léo Bothorel

Les conseils d'un skipper de haut niveau pour une famille bénéficiaire du Secours populaire. "Les vacances sont un droit" martèle l'association. - Léo Bothorel

Projet de course au large

Cette journée a été l'occasion également de présenter aux participants un projet de course au large, aux couleurs de l'association humanitaire. Projet de mini-transat baptisé "Optiministes" porté par Léo Bothorel, skipper de 28 ans et son copain Romain Le Gall, tous deux Bretons exilés à La Rochelle, et tous deux salariés du Tribord Sailing lab, ce centre de recherches de Decathlon installé sur le port de plaisance des Minimes, que les bénéficiaires ont pu visiter.

"J'avais à cœur de donner une dimension sociale au projet, précise Léo Bothorel, que ce ne soit pas juste la course au large pour la course au large. La rencontre avec le Secours populaire s'est super bien passé : eux voulaient montrer qu'ils font autre chose que de l'aide alimentaire."

Pour financer le projet, une cagnotte a été mise en place . "Ce qui permet aussi de payer des vacances à des jeunes et des familles du Secours populaire", précise Léo Bothorel, par ailleurs skipper d'un jour pour cette sortie en mer. "Les vacances sont un droit, pas un luxe" précise l'association.