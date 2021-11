En Meurthe-et-Moselle, la banque alimentaire présente dans plus de 85 magasins pour sa collecte annuelle

Vous les verrez à la sortie des caisses de votre supermarché ce samedi : les bénévoles de la banque alimentaire de Nancy sont mobilisés dans plus de 85 magasins ce week-end pour la traditionnelle collecte annuelle. Une collecte de produits alimentaires et d'hygiène destinés aux associations et services sociaux qui viennent en aide aux plus modestes. L'objectif fixé par la banque alimentaire est d'atteindre 150 tonnes de denrées sur le week-end, contre 137 tonnes l'an passé. Cela représente environ 300 000 repas.

Une collecte cruciale

La collecte nationale représente une part faible de ce qui est distribué chaque année puisque la banque alimentaire de Nancy distribue 2 800 tonnes de marchandises à l'année. Mais elle est cruciale tout de même, explique Philippe Julien, président de la banque alimentaire de Nancy :

"C'est important sur la typologie des produits. On a des produits emballés, des produits secs, des conserves de viande, des produits d'hygiène que nous collectons peu au travers de nos ramasses quotidiennes tout le reste de l'année où ce sont plutôt des fruits et légumes".

Les associations partenaires de la banque alimentaire ont des besoins de plus en plus importants. De leur côté, les Restos du coeur prévoient une hausse des besoins de 20% cette année.