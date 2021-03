En Moselle, des restaurants sur le carreau, sans aide de l'État

Clotilde Seriyes s'est lancée dans l'aventure de la restauration "il y a deux ans, alors que le covid n'existait pas". Elle acquiert le restaurant Pizza Buffet dans la commune de Jouy-aux-Arches, en Moselle, et entame des travaux, en vue d'une ouverture officielle au mois de novembre 2020. Elle déclare le début de son activité le 7 octobre, "le temps de faire toutes les démarches administratives". Problème : c'est sept jours trop tard pour bénéficier du Fonds de solidarité de l'État.

"Nous n'avons pas de bilan, c'est ce qui pose problème sur les aides", regrette Clotilde Seriyes qui se sent "oubliée et abandonnée" : "l'État n'a pas pensé à ces créateurs qui étaient sur le point d'ouvrir". Loyer, électricité, assurances... Les charges de son établissement de 1000 mètres carrés, prévu pour accueillir jusqu'à 220 couverts, commencent à peser lourd sur sa trésorerie quasiment vide. Clotilde Seriyes est contrainte d'enchainer les demandes de prêts à la banque, "qu'il faudra bien rembourser un jour".

Pas de bilan, pas d'aide

Dans la cuisine de 80 mètres carrés, Philippe, son chef de cuisine, se sent bien seul, au point qu'il se surprend parfois à "parler au four". Normalement, "il devrait y avoir 7 salariés en cuisine et 7 salariés en salle", indique Clotilde Seriyes. Le midi, Philippe prépare une soixantaine de pizzas à emporter. Les revenus générés sont bien insuffisant, et la propriétaire s'inquiète pour sa famille, son mari et ses deux petites filles, qu'elle a "embarqués dans cette histoire".

Philippe, le chef de cuisine du Pizza Buffet, est seul pour préparer les pizzas à emporter. © Radio France - Léa Guedj

Pourtant, il y aurait bien une solution pour calculer les aides auxquelles elle pourrait avoir droit, selon elle. "Je n'ai pas de bilan, mais quand on a créé notre société, on a fait _un prévisionnel, élaboré par un comptable et validé par la banque_, pour avoir une idée du chiffre qu'on va faire dans l'année, décrit la restauratrice. On ne comprend pas pourquoi nos prévissionnels ne sont pas pris en compte par le gouvernement."

Clotilde Seriyes lance un "appel au secours". Elle rédige un courrier au Premier ministre et reçoit "une réponse personnalisée" assurant qu'il prend sa situation en compte et qu'il transfert sa demande au préfet de la Moselle. Mais le préfet renvoie à son tour un courrier au gouvernement. "C'est le serpent qui se mord la queue", désespère-t-elle.

Plusieurs établissements dans la même situation

Le Pizza Buffet n'est pas le seul établissement dans cette situation. "Tous les établissements ouverts au mois d'octobre, alors qu'on n'était pas encore en période de confinement, se retrouvent complètement à l'abandon", dénonce Agnès Lorang, secrétaire générale de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) de Moselle. Rien que dans le département, sa fédération accompagne cinq autres cas similaires, dont"l'hôtel B&B à Thionville, le restaurant Le Romarin à Metz, qui devait ouvrir le 3 novembre et s'est retrouvé coincé 48 heures après le début du confinement, le restaurant Italia à Chérisey, La Lanterne à Metz", liste Agnès Lorang.

À ses yeux, priver d'aide ces établissements est "une injustice flagrante". Ils tentent de lancer "un projet muri des mois voire des années à l'avance qui passe par des investissements lourds, martèle-t-elle, et quand l'outil de travail était prêt, il fallait le faire fonctionner". Par exemple, "l'hôtel B&B à Thionville, dont le permis de construire a été déposé début 2019, était prêt le 15 décembre. Ils ont attendu que la situation évolue, mais l'outil étant prêt, il a bien fallu ouvrir début janvier", décrit Agnès Lorang. Elle s'étonne de voir "ces établissements qui ont un talent à montrer, veulent participer à l'attractivité du territoire, et dont on scie les pattes avant même de pouvoir démarrer".