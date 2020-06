En Moselle, l'immobilier ne connait pas la crise du Covid-19

Le marché de l'immobilier en Moselle est reparti sur des chapeaux de roue depuis le déconfinement selon la FNAIM, avec un attrait confirmé des acheteurs pour plus d'espaces et de verdure, à l'écart des centres-villes.

L'immobilier, c'est simple comme le bouton d'une télécommande. "A la veille du confinement, le marché de s'est mis sur pause. Et le jour du déconfinement, il est reparti comme il s'était arrêté" constate Cédric Lavaud, invité de France Bleu Lorraine. Le président de la FNAIM de Moselle (Fédération nationale de l'immobilier), également responsable du service transaction achat-vente chez Sorec Immobilier a Metz avoue avoir assisté à un phénomène inédit. Comme avant la crise, "le marché est au beau fixe", et la crise du Covid-19 n'a quasiment pas eu d'effet sur ceux qui avaient commencé les démarches pour acheter un bien. Selon Cédric Lavaud, au niveau national, 2% des acheteurs seulement ont remis en question leur question en raison du coronavirus.

L'attrait de la campagne

Mais la nouveauté, en Moselle comme ailleurs, c'est l'envie d'espace et de nature. Les acheteurs de l'après-confinement qui en ont les moyens se tournent vers la campagne. "On observe une forte demande sur une première couronne messine pour des maisons avec jardins." Reste qu'entre la volonté et la réalisation, il y a du chemin à parcourir et cette tendance devra se confirmer dans la réalité des transactions. D'autant que l'offre reste nettement inférieure à la demande.

Une forte demande sur une première couronne messine

Les prix eux n'ont pas non plus été impactés par le Covid-19 et restent stables. "Il y a eu un phénomène éclair où certains acquéreurs ont tenté de faire des offres à la baisse sur des biens en prétextant l'effet covid. Mais le marché a repris ses droits."

Impact mesurable en septembre ?

Quand aux conséquences de la crise sur la profession immobilière, il est encore trop tôt selon Cédric Lavaud qui donne plutôt rendez-vous en septembre pour en mesurer les effets. Les compromis signés en janvier n'ont pu être concrétisés chez les notaires durant le confinement et les agents immobiliers n'ont pas pu encaisser leurs honoraires. Même avec une reprise dynamique des transactions, il y a un risque de "décalage de trésorerie" que les professionnels pourront compenser "avec les prêts garantis par l'Etat et des négociations avec leurs banques" et ainsi éviter au maximum les fermetures d'agences.