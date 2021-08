En Moselle, des personnels soignants et des pompiers en grève illimitée

C'est à l'appel de plusieurs syndicats que soignants et pompiers sont entrés en grève illimitée. Dans leur ligne de mire, l'obligation vaccinale qu'ils jugent incohérente et injuste.

FO, CGT, Sud, FASPP... Différents syndicats de personnels soignants et de pompiers appellent leurs agents à faire grève pour une durée illimitée. La colère est forte dans les établissements de santé et dans les casernes depuis que le gouvernement les oblige à se faire vacciner sous peine de sanctions. Si le mois d'août est pensé comme une phase test, la rentrée sociale promet d'être compliquée.

Un manque criant de pédagogie pour la CGT Santé

Nora Benhamida, représentante de la CGT Santé en Moselle, insiste sur le fait que son syndicat n'est pas contre la vaccination mais regrette que celle-ci soit imposée plutôt que proposée et expliquée : "Nous souhaitons plus d'informations sur la vaccination et plus de possibilités de vaccination sur les lieux de travail pour les personnels soignants pour permettre à ceux qui n'ont pas encore pu recevoir leur injection de se faire vacciner plus facilement."

Pour la syndicaliste, cette absence de pédagogie est une des causes de la défiance d'une partie de la population et a été totalement contre-productive : "On n'apporte pas la vaccination comme un mode de réflexion aux citoyens pour leur dire qu'il vaut mieux se faire vacciner, on le prend comme une obligation, comme si c'était une sanction en fin de compte. Ils auraient préféré être informés, que des groupes d'information soit créés au niveau des structures pour répondre à toutes leurs questions."

Une revalorisation de leur statut pour les pompiers

Chez la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels, principal syndicat de la profession (FASPP), c'est l'incompréhension qui prime face un double discours du gouvernement.

Considérés comme des soignants par le décret gouvernemental sur l'obligation vaccinale, les pompiers ne disposent pourtant pas des mêmes acquis sociaux que le personnel hospitalier : "Si comme le personnel soignant, ils nous obligent à nous vacciner alors on veut avoir les mêmes avantages, réclame Patrick Jacquot, représentant du FASPP en Lorraine. C'est-à-dire la fin du temps d'équivalence sur les temps de garde et la fin des surcotisassions liées aux bonifications pour la retraite. C'est soit nous sommes reconnus comme des soignants avec le même statut soit nous ne sommes pas reconnus comme des soignants et alors nous ne sommes pas soumis à l'obligation vaccinale. C'est soit l'un soit l'autre."

Un mouvement destiné à s'amplifier en septembre

Si l'appel à la grève et à une manifestation à 14h place de la République à Metz, est lancé pour le jeudi 19 août par une intersyndicale, du côté des pompiers la grève illimitée a débuté depuis le 9 août. Les syndicats de soignants et de pompiers ont conscience que le mois d'août n'est pas propice aux grèves et aux manifestations en raison des congés estivaux : "Nous espérons que la grève va être suivie par un grand nombre de personnes dès le 19 août, confie Nora Benhamida. Mais cela va dépendre de la mobilisation des uns et des autres sachant qu'on est en période de vacances scolaires." Patrick Jacquot garde l'espoir d'une résolution de ce conflit par le dialogue entre son syndicat et le gouvernement mais il n'exclut pas de se joindre dès maintenant aux soignants pour leurs manifestations et d'organiser des déplacements à Paris : "Ce qui est malheureux en France c'est qu'il faut obligatoirement monter à Paris pour se faire entendre et pour obtenir des avancées. On garde bon espoir d'obtenir quelque chose avant septembre mais dans le cas contraire nous réfléchirons au niveau national à organiser une manifestation sur Paris."

Face à une possible vague de démission des soignants et des pompiers qui ne souhaitent pas se faire vacciner, la rentrée risque d'être particulièrement difficile dans les hôpitaux et les casernes. Et cet éventuel manque de personnel risque de rendre encore plus compliqué les possibilités pour les grévistes d'exercer leur droit de grève.