En Moselle pour payer moins cher, ils balancent les poubelles chez les voisins

La collecte des déchets déchaîne les passions autour de Metz et un phénomène apparaît depuis quelques temps: des gens mécontents du paiement au poids dans leur commune, vont jeter leurs déchets dans les conteneurs de la Métropole, c'est le cas à Saint-Julien-lès-Metz où c'est un peu poubelle la vie.

Saint-Julien-lès-Metz est une commune de 3.000 habitants au Nord-Est de Metz, une des dernières de Metz Métropole à avoir mis en place la conteneurisation, c'était en octobre dernier. Depuis quelques semaines, le maire constate un phénomène curieux: les poubelles se remplissent de manière anormale "là où on avait mis 2 bacs, il y a régulièrement de quoi remplir 3, 4 bacs" déplore le maire Fabrice Herdé "c'est devenu des mini déchetteries"

"Mais que fait la mairie?"

C'est la question de que se posent de nombreux habitants, ils parlent de pollution visuelle mais le maire qui a calibré les poubelles en fonction des besoins, a une explication "Des petites communes ou communautés de communes ont mis les déchets avec une redevance spéciale à la pesée et donc aujourd'hui il est facile de les mettre dans les poubelles du voisin ou des communes environnantes"

Poubelle la vie !

Des habitants qui n'hésitent pas à balancer les déchets chez le voisin, il y en a par exemple à Vigy. Ici on paie les déchets au poids, il y a une levée tous les 15 jours trop compliqué pour Eric "je ramène mes poubelles chez ma mère, elle ne paie pas au poids...enfin je ramène quand c'est compliqué" et visiblement c'est compliqué pour beaucoup de monde "bien sûr on va sur Metz, on trouve des bacs au bord de la route et on mets nos poubelles dedans" Cette habitante de Sanry-lès-Vigy estime faire des économies "on ne paie que les 23€ du forfait pour la levée". Une levée encore trop chère pour cet habitant de Méchy qui emmène régulièrement ses poubelles sur son lieu de travail à Metz "malgré cela je paie 18€ de redevance même si je n'utilise pas le service"...Un peu gonflé quand même !

Le maire de Saint-Julien-lès-Metz ne veut pourtant pas mettre de caméra de surveillance, ni même fouiller les poubelles pour trouver des traces des mauvais élèves "c'est compliqué, il faut trouver une adresse" explique le maire Fabrice Herdé "les gens qui font ça sont suffisamment malin pour ne pas laisser d'adresse et pour bien faire il faudrait les prendre la main dans le sac"....Le sac poubelle évidemment!