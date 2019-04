En Normandie, les très petites entreprises ont été les plus généreuses avec la "prime Macron"

L'URSSAF Normandie rend ses dernières statistiques sur la "prime Macron" dans la région : 96.500 salariés normands en ont profité jusqu'au 31 mars dernier. En moyenne, ils ont touché 429 euros et parfois bien plus, notamment les salariés des très petites entreprises.

Normandie, France

L'URSSAF Normandie dresse le bilan de la prime exceptionnelle prévue par la loi Mesures d'urgence économiques et sociales (MUES), dite "Prime Macron" pour le pouvoir d'achat. Après une première esquisse de la mesure en mars dernier, elle précise ses études dans une série de messages sur le réseau social Twitter. On y découvre qu'en Normandie ce sont les très petites entreprises (TPE) de moins de dix salariés qui ont été les plus généreuses.

à lire aussi Trois entreprises sur quatre ont choisi de verser une "prime Macron" à leurs salariés

429 euros versés en moyenne par les entreprises normandes

Cette prime a permis aux entreprises de verser jusqu'à mille euros à leurs salariés sans payer d'impôts jusqu'au 31 mars 2019. En moyenne, les entreprises de Normandie ont versé 429 euros à leurs salariés, mais ce sont les très petites entreprises (TPE) qui ont été les plus généreuses. Dans les sociétés de moins de dix employés, cette prime monte en moyenne à 472 euros : soit cent de plus que dans les grandes compagnies même plus que la moyenne nationale établie à 450 euros d'après l'URSSAF.

12 % des petites entreprises ont joué le jeu

Au total, ce sont près de 41 millions d'euros qui ont été versés aux salariés normands par le biais de cette "prime Macron" dont plus de la moitié (58%) par les entreprises de moins de dix employés. 12% des TPE ont versé la prime. Alors pourquoi pas les autres ? Même si cette prime est défiscalisée, elle nécessite tout de même de sortir une trésorerie suffisante car elle doit être distribuée à tous les salariés de l'entreprise s'ils sont rémunérés moins de 3600 euros par mois.

"Une entreprise a vocation à œuvrer pour la collectivité"

Parmi les entreprises normandes qui ont versé cette fameuse prime, il y a les Établissements Thierry à Ifs (Calvados), une entreprise de confection de prêt-à-porter de luxe en collaboration avec de grandes maisons comme Channel ou Vuitton. Le fait que cette prime soit défiscalisée pour les employeurs comme les salariés a convaincu Amédi Nacer, le dirigeant du groupe de verser une prime de 260 euros à ses 200 collaborateurs : "On n'avait jamais eu cette opportunité là et on a voulu en faire partie. On est conscient des difficultés que peuvent rencontrer certains de nos salariés et je considère qu'une entreprise a vocation à oeuvrer pour la collectivité et pas seulement à faire des résultats." Et d'ajouter :

"En tant qu'entreprise, nous avons des responsabilités." - Amédi Nacer, des Établissements Thierry.

D'après le dirigeant, la prime Macron a été aussi bien accueillie par les salariés que par les patrons : "Autour de moi, je n'ai pas rencontré de gens réfractaires à moins de traverser des difficultés financières particulière. Si je peux redistribuer une prime dans les mêmes conditions, je le referai bien évidemment."