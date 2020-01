En Occitanie, le chômage baisse de 2% en 2019

Occitanie, France

L'Occitanie compte 350 650 chômeurs n'ayant pas du tout travaillé au quatrième trimestre 2019, ce qui représente une baisse de 5 100 personnes par rapport au trimestre précédent et une baisse de 2,4 % sur un an. Il s'agit des demandeurs d'emploi de la catégorie A, celles et ceux qui n'ont pas du tout travaillé durant les derniers mois de l'année dernière. Les chiffres du chômage régressent, sur une année, dans cinq des sept départements midi-pyrénéens avec la baisse la plus importante en pourcentage pour le Tarn (4.5 % de demandeurs d'emploi en moins), qui recense 19 620 chômeurs n'ayant pas du tout travaillé, au dernier trimestre 2019.

La baisse ne profite pas à tous les départements midi-pyrénéens

Mais, au cas par cas, dans la moitié des départements de notre territoire, le chômage augmente au cours du quatrième trimestre de l'année dernière. En Haute-Garonne, la situation est stable avec 0,4 % de chômeurs n'ayant pas du tout travaillé en plus. En Tarn-et-Garonne, la situation est même moins favorable si l'on compare aux chiffres de l'année d'avant : +2,2 % sur un an avec 15 100 demandeurs d'emploi dans le département.