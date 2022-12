En Occitanie, le secteur aérospatial se relance tout doucement après le Covid

Les filières aéronautiques et spatiales attendent toujours le retour des jours heureux. L’activité a redémarré en 2021 après la période Covid. Mais le chiffre d’affaires des entreprises aérospatiales d'Occitanie reste en-dessous de son niveau d’avant-crise. C’est ce qui ressort d’une étude dévoilée par l’INSEE en partenariat avec le pôle de compétitivité Aerospace Valley. Et certains secteurs triment plus que d’autres au sein même de la filière

La métallurgie à la peine

C'est le cas des entreprises de la métallurgie : le chiffre d'affaire du secteur a baissé de 15% en 2021. Un secteur qui cumule les crises entre les difficultés d'approvisionnent, hausse des prix des énergies et soucis de recrutement.

Mais globalement, si on compile les données de l'ensemble de la filière : les affaires reprennent tout doucement. Le chiffre d’affaire a augmenté de 6% entre 2020 et 2021, même s'il reste 30% inférieur à celui de 2019.

Aucun secteur de l’aérospatiale n’a retrouvé son niveau d’avant crise que ce soit la construction, l'industrie, ou la maintenance. Mais les équipementiers électroniques et les entreprises du tertiaire qui proposent des services d’informatique ou d’ingénierie sont les domaines qui s'en sortent le mieux.

Toujours des difficultés de recrutement

Les chefs d’entreprises interrogés par l'INSEE tablent une poursuite de la reprise dans les mois qui viennent : 76% d’entre-eux aimeraient embaucher dans les prochains mois. Mais encore faut-il pourvoir trouver des salariés en nombre suffisant : en Occitanie 8 entreprises de l'aérospatiale sur 10 disent avoir des difficultés pour recruter.