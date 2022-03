En Pays basque intérieur, même à près de 2 euros le litre de gazole, aller en Espagne, "ce n'est pas rentable"

2 euros le litre de gazole ou de sans-plomb 95... On y est déjà dans quelques stations du Pays basque selon les derniers relevés du site prix-carburants.gouv.fr ! Et quasiment plus aucune pompe ne propose le litre à moins de 1,90 euro. En une semaine, le litre de gazole a pris 14 centimes, à tel point qu'il est par endroits désormais plus cher que le sans-plomb. Alors beaucoup sont tentés d'aller faire le plein en Espagne, où on peut économiser 20 à 30 centimes du litre. Mais pas quand on habite en Pays Basque intérieur. Vu de certaines stations de Soule et de Basse-Navarre, la frontière paraît trop lointaine pour que le voyage soit rentable.

Dévalisé en un week-end à prix coûtant

À Bidache par exemple, pas l'ombre d'un client dans la petite station du centre qui affiche 2,22 euros. À la pompe d'Intermarché, un peu plus loin, le litre de gazole se chiffre subtilement à 1,999 euro. "Oui, j'ai vu le prix", raconte Florian, dépité en tapant le code de sa carte bleue. "Je n'ai pas trop le choix, donc je vais mettre un petit dix euros de dépannage." Impossible : la machine lui rend sa carte. Rupture de carburant. "On a fait l'essence à prix coûtant ce week-end", explique Patricia, une des employés du supermarché. "Il était à 1,74 euro. Tout le monde est venu faire le plein. On était même moins cher qu'à Peyrehorade."

Sur le parking, Maïtena et Sylvie sont en train de charger des courses. Aides à domicile, elles sont toujours sur la route, et leurs indemnités kilométriques ne suffisent pas à couvrir leurs frais. "On a une partie qui est prise en charge, mais pas la totalité", racontent-elles. "Mais en Espagne, ça devient même... C'est pas rentable." Du coup, elles savent où trouver l'essence la moins chère pas trop loin : "1,88 samedi, au Leclerc de Saint-Palais".

Vers une augmentation de 10 centimes dans la semaine

Mais en quelques jours, le litre est déjà passé à 1,92 euro. "C'est très compliqué", se désole Thierry Lassalle, le patron du supermarché. "Nous aussi on sort d'un week-end à prix coûtant, et on était plus cher en prix coûtant que la veille où on avait un tout petit peu de marge."

Ça fluctue en permanence, tous les jours on est obligé de changer les chiffres, et je pense que ça va pas aller en s'améliorant... - Thierry Lassalle, patron du supermarché Leclerc d'Aïcirits

Et pour cause : dans les Leclerc du sud-ouest, 30% de l'approvisionnement vient de Russie. Ça désespère Sylvie, qui fait 90 km par jour. Même pour elle, ça ne vaut pas le coup d'aller en Espagne. "J'y vais de temps en temps, mais bon, pas juste pour faire de l'essence. Regardez le compteur : 82 euros pour 43 litres!"

Selon le site du gouvernement, le carburant meilleur marché est à Mauléon : 1,91 euro le gazole. Mais ça rend quand même Frédéric furieux. "C'est une honte ! Une honte !", s'énerve-t-il, pistolet en main. "J'en ai pour 85 euros. Et je ne vais jamais en Espagne. Aller-retour, il faut compter entre 45 et 50 kilomètres... Je préfère faire dans la région. Mais que ce soit le gazole ou le GNR [gazole non routier], c'est la même chose : il est à 1,33 euro aujourd'hui. La semaine dernière encore, il était à 1 euro. 33 centimes de plus ! Non mais on va où ?" Pas vers une baisse des prix, en tout cas, au contraire : selon le patron du groupe Leclerc, le carburant va augmenter d'environ 10 centimes dans la semaine dans "à peu près toute les stations-service de France".