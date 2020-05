En Pays de la Loire, les inquiétudes du secteur du bâtiment pour la fin de l'année

Le travail a repris il y a déjà plusieurs jours dans le bâtiment. Les chantiers retrouvent vie peu à peu et ce sera encore plus le cas à partir de lundi prochain. État des lieux en Pays de la Loire.

Quand le bâtiment va tout va, dit le célèbre dicton. Alors, c'est peut-être pour cette raison que le travail a repris il y a déjà plusieurs jours sur certains chantiers. Beaucoup d'entre eux avaient été stoppés dès l'annonce du confinement.

En Pays de la Loire, la profession estime que 80% des entreprises du secteur ont déjà repris mais avec une activité réduite à 50% d'un fonctionnement habituel. Par ailleurs, 70% des entreprises du bâtiment de notre région ont bénéficié des mesures de chômage partiel.

Mais le plus dur reste à venir estiment plusieurs acteurs du secteur car il existe une grande incertitude sur l'activité, notamment après l'été.

Pour les artisans, ceux qui travaillent à 70% avec les particuliers, c'est l'incertitude. Ils n'ont pas pu établir de devis pendant le confinement. Le président régional de la Capeb, Michel Brochu explique "que les artisans n'ont pas eu de demande de chiffrage et l'inquiétude porte sur septembre. Les artisans ont peur d'avoir un gros trou en fin d'année, ce qui serait un revers de médaille catastrophique."

Même questionnement du côté des grosses entreprises du bâtiment. Il n'y a pas ou très peu d'appels d'offres. Le président de la Fédération en Pays de la Loire, Régis Rousseau se demande "quel sera le niveau de charge et des volumes dans les mois à venir ? Quel est le niveau d'activité que les entreprises vont pouvoir maintenir en 2021 et même dès la fin de cette année ? On peut avoir des soucis à se faire, mais là, c'est trop tôt pour le dire. C'est compliqué d'avoir une idée de ce qui nous attends."

Sur les chantiers, les deux mois d'arrêt (ou presque) ne seront pas rattrapés. Il faut accepter les retards explique le président régional de l'ordre des architectes, Philippe Martial : "les deux mois sont perdus ! Donc pour les rattraper, il faudrait que l'on aille plus vite qu'un temps normal de chantier. Sauf, que nous sommes en mode dégradé. On demande aux entreprises d'avoir des distances entre les ouvriers. On va limiter le nombre d'entreprises sur les chantier. On ne peut pas aller plus vite que ce qui était programmé initialement. On va même allonger les temps futurs parce qu'on va limiter le nombre de personnes dans un même lieu".

Dans le cadre de la reprise des chantiers, une charte régionale a été signée entre les différentes organisations du bâtiment. Elle a comme objectif de constituer "un cadre de solutions solidaires, partagées et responsables" pour la reprise des chantiers de construction et de rénovation dans le bâtiment.