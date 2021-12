En Pays de la Loire, sortie de crise "difficile" pour l'aéronautique selon l'Insee

L'Insee vient de dévoiler une enquête sur l'état de forme de l'aéronautique et l'aérospatial. La région Pays de la Loire est la 3e région du secteur derrière l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.

Airbus (Saint-Nazaire et Bouguenais), Daher (Saint- Nazaire entre autres) ou encore Stelia (Saint-Nazaire), Tronico (Saint-Philbert-de-Bouaine) ou Defontaine (La Bruffière) voilà quelques noms d'entreprises de l'aéronautique présents en Pays de la Loire. Notre région est d'ailleurs la 3e de cette filière au plan national derrière l'Occitanie et la Nouvelle Aquitaine.

Elle représente 17.500 emplois dédiés, comprenez liés à 100% à cette filière. Dont 12.000 pour le seul département de la Loire-Atlantique. Ca monte à 31.100 salariés dans la région si on ajoute les sociétés qui travaillent également pour d'autres industries, comme l'automobile. Ces chiffres, l'Insee vient de les dévoiler dans une étude sur l'état de forme de la filière largement impactée par la crise covid.

Forte chute de l'activité, mais impact limité sur les emplois

Entre 2019 et 2020, l'activité des entreprises de la région a chuté de 37%, c'est un peu plus que la moyenne nationale (-32%). Et ça s'explique principalement par des commandes en berne lors d'une année à fortes turbulences. Moins de demandes, majoritairement de des donneurs d'ordre basés en France. Il y aussi les contraintes sanitaires, comme le confinement et dans une moindre mesures des difficultés d'approvisionnement auprès des fournisseurs.

Comment cette baisse d'activité se traduit-elle en terme d'emploi ? C'est en recul de 8% au plan national avec l'intérim en variable d'ajustement. Mais selon l'Insee, l'impact est moins violent que pour d'autres secteurs, l'automobile, par exemple. Il y a eu un recours massif au chômage partiel pour 8 entreprises sur 10 ou encore les prêts garantis par l'Etat. Il va d'ailleurs falloir commencer à rembourser ces prêt ou encore régler certaines échéances qui ont été décalées.

Reprise en demi-teinte

Cette sortie de crise reste "difficile" pour l'aéronautique estime l'Insee. Globalement, les entreprises prévoient une fois de plus de rogner sur l'intérim et la sous-traitance. Les grands groupes s'en sortent mieux : Airbus table sur un retour à la situation d'avant-crise d'ici deux-trois ans.

Des entreprises qui doivent aussi penser à voir plus loin et investir en conséquence dans un secteur en constante évolution avec le numérique et les questions environnementales de plus en plus prégnantes.