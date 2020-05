Le 3 juin, les vacanciers pourront rentrer sans condition dans le pays qui vient de subir près de 32.000 morts à cause du Covid-19. Italiens de Savoie et de Haute-Savoie, Savoyards amoureux de l'Italie... la plupart restent prudents.

En pays de Savoie, on s'interroge pour savoir si on ira en vacances en Italie dès le 3 juin

L'annonce de Guiseppe Conte, vendredi soir, préfigure un déconfinement généralisé. En même temps, le 3 juin, on pourra se déplacer d'une région italienne à une autre. Et les frontières extérieures également ne seront plus hermétiques. Les réactions ne se sont pas faites attendre dans nos deux départements limitrophes.

Jonathan sur les réseaux sociaux de France Bleu Pays de Savoie laisse éclater sa joie : "Franchement hâte de pouvoir retourner là-bas". Un autre internaute savoyard semble plus ému par la possibilité de se ravitailler en liquide anisé que par l'attrait de l'art de la renaissance florentine.

Mais les avis sont partagés. Une vraie coupure entre ceux qui saluent une décision qui devrait inspirer la France et ceux beaucoup plus inquiets par la perspective d'une seconde vague d'épidémie. "Trop tôt" selon les réticents.

Les Italiens des Savoie surpris et prudents

Graziano Del Troppo vit à Chambéry depuis 46 ans - "Je suis arrivé quand j'étais jeune, et j'étais jeune il y a longtemps." Graziano a été élu par la communauté italienne de Savoie et de Haute Savoie pour les représenter. Il existe 130 comités d'Italiens expatriés dans le monde et sept en France. Celui des pays de Savoie se fait le porte-voix des 25.000 italiens qui vivent dans nos deux départements alpins. Et Graziano ne cache pas sa surprise. "C'est inattendu. On passe de règles très strictes à une ouverture totale. Il est vrai cependant que l'aspect sanitaire tend à s'améliorer. Et l'Italie a besoin du tourisme comme de l'air pour respirer."

Comme il le dit joliment, "pendant le confinement, on pouvait aller en Italie pour des raisons sérieuses. Après le trois juin, on pourra y aller pour des raisons moins sérieuses." Il pense notamment aux frontaliers qui s'y ravitaillent .

Ravitaillement - maxppp

Même son de cloche chez Mario Scuteri, qui vit à Chambéry depuis 10 ans : "On attendait surtout la décision de pouvoir circuler à l'intérieur du pays. C'était la principale demande des Italiens. Là, c'est tout en même temps. pourquoi ne pas avoir attendu début juillet pour ouvrir les frontières. Cela n'est pas progressif."

Pas d'afflux de touristes à redouter

Mario Scuteri ne s'attend pas à voir exploser les locations en Italie de la part des Français. Il est d'ailleurs trop tôt pour le dire. Les Français attendent encore des précisions de la part du gouvernement quant à leur liberté de déplacement pour les vacances estivales.

D'après Mario, "la priorité pour beaucoup en ce moment, ce ne sont pas les vacances à l'étranger. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui partent à l'étranger cet été. Il y a suffisamment de beautés dans chacun des pays."

Graziano ne dit pas autre chose : "Il n'y aura pas d'arrivée massive de touristes en Italie à partir du 3 juin. Tout le monde reste prudent."

Les deux Italiens de Savoie ont bien sûr une envie charnelle de retourner dans leur berceau, de revoir la famille dont ils sont si cruellement privés depuis des mois, mais là aussi ils attendent de voir les effets du déconfinement qui a commencé une semaine plus tôt qu'en France. On saura si l'épidémie repart ou non.

Graziano espère revoir sa soeur à Turin le plus vite possible et ses amis de Turin devraient lui rendre visite à Chambéry. Pour Mario, "c'est bien différent du tourisme. Voir la famille, ce n'est pas des vacances. On aurait pu commencer par ces Italiens qui souhaitent retrouver leurs familles.