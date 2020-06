En pénurie d'ouvriers avant le confinement, une PME des Deux-Sèvres croule désormais sous les candidatures

Si certaines entreprises peinent à reprendre leur activité, d'autres semblent ne pas connaître la crise sanitaire. Dans les Deux-Sèvres, la société TMR croule ainsi depuis peu sous les candidatures pour des postes de fraiseur, tourneur et de responsable de méthode d'usinage.

Ces trois postes étaient déjà à pourvoir avant le déconfinement et je n'avais que très, très peu de retours

Dirigeant de cette PME familiale fabriquant des pièces d'usinage pour l'industrie, Jean-François Talbot se dit agréablement surpris de cette afflux soudain de CV. "Là, depuis une dizaine de jours, j'ai quand même beaucoup plus de demandes, et ce sont des profils qui correspondent à mes besoins".

Des postes de fraiseur, tourneur et responsable méthode d'usinage à pourvoir

"Ça nous fait du bien d'avoir des candidats mais malgré tout, je ne peux pas me réjouir", confie le patron de TMR. Si ce chef d'entreprise se montre réservé, c'est par égard et considération envers les autres sociétés en difficulté.

Les nombreuses candidatures reçues par la PME proviendraient en réalité de salariés travaillant actuellement dans des usines des environs. "On constate que certains employés n'ont plus tellement confiance dans l'avenir des entreprises dans lesquelles ils travaillent en ce moment, explique Jean-François Talbot, ils s'imaginent peut-être que leur emploi est en péril, et donc ils prennent les devants en se tournant vers des sites où l'activité est plus pérenne et sur lesquels ils pourraient s'épanouir sur le long terme."

Les candidatures pour les postes de fraiseur, tourneur et responsable de méthode d'usinage sont à envoyer à l'adresse : jf.talbot@t-m-r.fr