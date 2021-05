La nouvelle éco : en péril, le food truck de Plougastel lance une cagnotte en ligne

Cela fait bien longtemps que le food truck Listo Papito ne part plus sillonner les routes de l'ouest. Immobilisée dans le garage qui abrite le siège de la petite entreprise à Plougastel-Daoulas dans le Finistère, la jolie caravane noire est victime depuis plus d'un an de l'annulation des festivals, mariages et réceptions. Pour compenser l'arrêt de son activité de traiteur, le couple de gérants a tout fait pour s'adapter en proposant deux jours par semaine de la vente à emporter et une cave à vin. Mais les recettes ne permettent pas de faire face aux lourdes charges de l'entreprise, dont les comptes sont dans le rouge. L'affaire créée en mai 2016 est aujourd'hui en péril. D'autant qu'avec la réouverture des terrasses ce mercredi 19 mai, les jeunes entrepreneurs redoutent une nouvelle perte de chiffre d'affaires.

C'est très dur d'en arriver là

Si Naïg Sablon et Maxime Da Rocha perçoivent le chômage partiel, à hauteur de 70% de leur salaire brut, ils ont dû piocher dans leurs réserves mois après mois. Car ils ne sont pas éligibles aux aides du fonds de solidarité gouvernemental, à cause de leur statut juridique d'entrepreneur-salarié. "On ne rentre pas dans les cases", explique la jeune femme. Alors pour éviter la faillite, après avoir expliqué sa situation sur les réseaux sociaux, le couple a dû se résoudre à ouvrir une cagnotte en ligne pour récolter des dons. "C'est la seule solution qu'on a aujourd'hui pour nous sauver. On n'a pas envie de dépendre comme ça des citoyens, on aimerait vraiment que ce soit l'État qui nous aide, mais on a fait toutes les démarches possibles et on se heurte à un mur."

Élan de solidarité

L'initiative a touché les clients de ce traiteur éco-responsable, qui propose une cuisine bio à base de spécialités d'Amérique latine. En quelques jours, 4.410 euros ont déjà été récoltés grâce à 92 donateurs. Plus surprenant, des restaurateurs de Brest ont décidé d'apporter leur soutien. Ripailles, Globulle Rouge, Les Zouz et Baragwin lancent "l'Emporté Solidaire" : pendant quatre samedis, l'un de ces établissements proposera une formule entrée-plat-dessert à 20 euros dont les bénéfices seront reversés à Listo Papito. Un élan de solidarité qui va droit au cœur des deux gérants, bien décidés à se battre en attendant des jours meilleurs.

Infos pratiques Listo Papito, 335 rue Van-Gogh, ZA Toul ar Rannig, 29470 Plougastel-Daoulas. Street food à emporter, cave à vin naturel & bio, ouvert les vendredis et samedis de 10h à 18h.