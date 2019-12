En perte de vitesse, la coopérative agricole Euralis doit s'adapter aux nouvelles exigences des consommateurs

Les pôles agricole et alimentation du groupe ont souffert. Son chiffre d'affaires brut, 1,35 milliards d'euros, est en baisse cette année et pour ses dirigeants il est impératif de s'adapter aux chamboulements du monde agricole pour rebondir.

Lescar, France

"Nous faisons face à une révolution brutale du monde agricole", observe le président d'Euralis Christian Pèes. Pour la première fois le pôle agricole du groupe, qui représente 40% de son chiffre d'affaires, est dans le négatif. "Aujourd'hui les consommateurs ne veulent plus de produits phytosanitaires, par exemple", explique le président. Pour lui, les cours très bas du marché des céréales et la "crise que subit le vin de Bordeaux" expliquent aussi ce résultat décevant. La prochaine Assemblée générale du groupe, le 7 février 2020, devra lancer son nouveau modèle de production, qui ne devrait plus se baser sur le désir de "produire toujours plus".

Réorganisation

Le pôle alimentation du groupe - désormais appelé "Ateliers culinaires" - ne se porte pas bien non plus. Le secteur a subi une "profonde réorganisation" d'après le nouveau directeur général délégué d'Euralis, Philippe Saux. Les sites de Dunkerque et Brive-la-Gaillarde ont fermé, 213 collaborateurs ont été évincés. "Cette stratégie a été payante puisque l'activité a commencé à repartir en fin d'année", ajoute Philippe Saux.

Les semences "en plein boom"

Les semences, en revanche, vont bien. Le secteur est en "plein boom" et son chiffre d'affaires a augmenté de 8,4% en 2018-2019. Euralis exporte presque 80% de sa production de maïs, de soja, de colza, de tournesol et de sorgho (une plante que l'on trouve principalement en Afrique). La coopérative prévoit d'ailleurs de continuer à s'étendre au-delà de l'hexagone en construisant une nouvelle usine en Russie. Les travaux doivent commencer en avril pour une mise en service au moment de la récolte de 2021.