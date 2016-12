EN PHOTOS - L'Etoile de Pompadour a ouvert ses portes

Ce nouveau complexe touristique de luxe est en fait l'ancien Club Med. S'il reste encore beaucoup de choses à accomplir sur place, le restaurant et l'hôtel de l'Etoile de Pompadour sont eux opérationnels.

L'Etoile de Pompadour accueille ses premiers clients ! Le nouveau complexe de luxe, racheté et remis au goût du jour par la famille libanaise Najem, avait été inauguré en août dernier par François Hollande. Il voit en l'ancien Club Med, transformé en lieu touristique de prestige, un potentiel Camp David à la française. De ce projet conséquent, une partie est déjà opérationnelle : il s'agit d'un premier restaurant et de l'hôtel.

Entrée du restaurant à l'Etoile de Pompadour © Radio France - Nicolas Blanzat

Des formules pour les fêtes, 23 chambres ouvertes

"L'équipe commence à se roder" explique la directrice de l'hôtel, "on a des clients déjà présents au restaurant plutôt bistro" poursuit Aurélie Coral. "Pour les fêtes, il y a des menus plus gastronomiques. Mais, l'année prochaine, il y aura deux nouveaux restaurants : un gastronomique et une brasserie. L'actuel deviendra lui une cave à vin." L'établissement propose une formule à 70€ pour ce 25 décembre, une formule à 150€ pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, et une formule brunch à 60€ pour le jour du Nouvel An. Ce qui veut dire que l'activité est bien lancée, y compris l'hôtel. Vingt-trois chambres sont pour l'instant ouvertes à la réservation, très classes : lit de deux mètres sur deux, espace salon, salle de main en marbre, douche à l'italienne et produits de beauté Sothys.

Aperçu d'une chambre de l'Etoile de Pompadour © Radio France - Nicolas Blanzat

La partie salle de bain d'une chambre à l'Etoile de Pompadour © Radio France - Nicolas Blanzat

Voilà pour ce qui existe, mais c'est très loin d'être fini. De ce projet conséquent, qui comprend une académie équestre, il reste encore beaucoup à faire. "Nous parlions des restaurants", reprend Aurélie Coral, "mais il y aussi un projet de spa et piscine avec une diététicienne pour vraiment créer un centre de bien être". Côté sportif, les tennis et le parcours de golf restent également à moderniser.

Le salon à côté du bar de l'Etoile de Pompadour © Radio France - Nicolas Blanzat