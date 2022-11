L'Usine Michelin de Bourges fête ses 70 ans

"Quand vous achetez un pneu, assurez-vous que c'est un Michelin"__. Ainsi commençait une certaine publicité en 1973. L'entreprise française Michelin, c'est aujourd'hui un chiffre d'affaires de 23,8 milliards d'euros en 2021. Une entreprise en grande forme, qui a construit des usines partout dans le monde. L'entreprise d’Édouard et André Michelin créée en 1889 à Clermont-Ferrand a construit sa seconde usine en 1952 à Saint-Doulchard.

L'usine de Bourges s'est spécialisée dans les pneus de l'aéronautique en 2007 © Radio France - Corentin Bemol

Aujourd'hui, c'est 600 personnes qui travaillent sur le site Berrichons, spécialisé dans la fabrication de pneus pour les avions militaires et civils. La seule usine de pneus aéronautiques en Europe. Le site fabrique 130 000 pneus dans l'année. "C'est vraiment un plus pour le territoire" confie Jacques Glémot, le directeur du site.

L'Installation dans le cher : des complications

Présent lors de la cérémonie, Richard Boudet, le maire de Saint-Doulchard, ne tarie pas d'éloges sur l'entreprise et surtout sur son usine Berrichonne. "Saint-Doulchard et le cher doivent beaucoup à Michelin. En 1952, Saint-Doulchard c'était 2500 habitants, aujourd'hui c'est plus de 10 000, en grande partie grâce à l'Usine" confie-t-il.

Jacques Glémot, Directeur du site de Bourges lors de la cérémonie des 70 ans © Radio France - Corentin Bemol

L'implantation de Michelin dans le Cher en 52, n'était pourtant pas gagné à l'époque. Basée entre Paris et Clermont-Ferrand, ville de Naissance de l'entreprise, Michelin voulait s'implanter dans le Berry. "Michelin voulait s'installer à Saint-Amand-Montrond. Le Maire de l'époque, sous la pression des commerçants, a refusé. Quand l'entreprise s'est tourné vers Bourges. André Cothenet le Maire a refusé car ça allait polluer et apporter beaucoup de problématiques" raconte Richard Boudet. Selon la légende, Le maire de Bourges de l'époque avait aussi justifié son refus en affirmant qu'avec l'arrivée d'ouvriers, "ça allait voter à gauche". Finalement, c'est le maire de Saint-Doulchard, Alexandre Dieu qui accueillera l'usine.

Objectifs : Emplois et Innovation

Objectif de l'entreprise dans les prochaines années selon la direction : créer plus d'emplois : 630 dès la fin de l'année et 40 personnes supplémentaires dès l'année prochaine. Jean-Christophe Guérin, Directeur industriel de la maison maire, affirme que l'emploi "est une priorité" ainsi que la recherche dans "l'innovation et la robotique".

Dès l'année prochaine, le site se lance dans une nouvelle aventure : la fabrication d'ensembles montés. C'est à dire des roues et pneus destinés aux poids lourds, aux engins agricoles, aux métros et au génie civil. De plus, une start-up spécialisée dans les structures gonflables viendra s'installer dès 2023 au sein de l'usine.