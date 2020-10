EN PHOTOS : la rénovation du parc des expositions de Reims

Débutés en octobre 2019, les travaux sont sur le point de se terminer zone Farman. Un nouveau hall a été construit et l'ancien est en cours de rénovation. Le tout offrira 12 500 mètres carrés de surface pour accueillir exposants et visiteurs.

Ceux qui ont connu l'ancien parc des expositions auront du mal à reconnaître les lieux et à se souvenir de l'ancienne configuration. Fini le bâtiment tout en longueur qui abritait les halls 1-2-3, bordé par un parking. Aujourd'hui sur les 62 980 mètres carrés de terrain, deux bâtiments se font face reliés par un hall d'entrée vitré.

A gauche, l'ancien bâtiment encore en cours de rénovation. A droite, le nouveau hall d'exposition de 6 800 mètres carrés © Radio France - Aurélie Jacquand

GL Events, la société qui exploitera les lieux, est enthousiaste : "On change de dimension !", sourit Laurent Blaya, directeur général, "On va pouvoir accueillir des événements, des salons, que l'on ne pouvait pas accueillir auparavant. Nous sommes d'ailleurs en train de préparer les salons pour les trois années à venir".

Dans le hall principal de 6 800 mètres carrés, une cloison amovible permet de diviser l'espace © Radio France - Aurélie jacquand

Le nouveau hall devrait être livré dès la mi-octobre 2020 © Radio France - Aurélie Jacquand

Les chiffres de ce projet donnent le tournis :

20 millions d'euros

62 980 mètres carrés d'emprise au sol et 15 718 mètres carrés de plancher

Hall 1 : 4 320 mètres carrés

Hall 2 : 6 804 mètres carrés

Le hall d'entrée permet de relier les deux bâtiments © Radio France - Aurélie Jacquand

Le hall principal du nouveau parc des expositions © Radio France - Aurélie Jacquand

La conception de ce nouveau parc des expositions a été confiée au cabinet d'architecte rémois Thiénot-Ballan-Zoulaica, mais c'est bien GL Events qui a imposé ses idées : "Ils ont tout de suite dit qu'il fallait supprimer les halls 2 et 3 de l'ancien bâtiment car ils avaient 6 mètres de hauteur et des poteaux au milieu, ce qui ne se fait plus aujourd'hui", explique Christophe Ballan, architecte.

L'ancien bâtiment est encore en cours de rénovation. Ses halls 2 et 3 ont été détruits pour ne garder que la partie centrale © Radio France - Aurélie Jacquand

L'ancien bâtiment du parc des expositions est encore en travaux. Il fera 4 320 mètres carrés © Radio France - Aurélie Jacquand

L'ensemble du parc devrait être accessible au 1er trimestre 2021 © Radio France - Aurélie Jacquand

L'ensemble du parc des expositions devrait être accessible au premier trimestre 2021. On ne sait pas encore quel sera le premier événement organisé car tout dépendra de l'évolution de l'épidémie de Covid-19.