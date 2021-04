PHOTOS - Le chantier de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon

La future "Cité internationale de la Gastronomie et du Vin" de Dijon promet d'ouvrir ses portes fin décembre. En attendant, on vous emmène découvrir ce vaste chantier.

On ne sait pas encore quand on pourra aller trinquer en terrasse, en attendant on est prié de noter la date du 21 décembre dans notre agenda. C'est le jour retenu par la métropole de Dijon pour l'ouverture de la cité internationale de la gastronomie et du vin.

Si vous êtes passé par la rue de l'Arquebuse, en contrebas de la gare impossible de louper le plus gros chantier de la ville. Les bâtiments historiques de l'Hôtel-Dieu sont entourés de grues et de pelleteuses, et de nouvelles constructions poussent tout autour.

C'est ici que vont se dresser les cuisines de la future Cité © Radio France - Olivier Estran

On marche encore sur des allées de terre battue, et partout les nouveaux bâtiments sont en béton nu, mais les élus et le groupe Eiffage en charge du chantier assurent que les délais seront tenus. "Il y a ici 400 personnes qui travaillent à la construction, dont 200 compagnons spécialisés dans les bâtiments historiques" détaille Véronique Vacher, directrice de l'urbanisme pour Dijon Métropole. "Je suis ce chantier pas à pas, et je vous assure qu'il y a des avancées considérables de semaine en semaine."

Cette chapelle construite en 1204 servira de lieu d'exposition © Radio France - Olivier Estran

Le chœur de la chapelle, aujourd'hui désacralisée, sera préservé © Radio France - Olivier Estran

On ne parlera pas que cuisine et vins dans cette cité de la Gastronomie. Un espace sera aussi réservé à la présentation du patrimoine architectural de Dijon :

Cette salle voutée est réservée a la présentation de "l'architecture et du patrimoine de Dijon" © Radio France - Olivier Estran

Et a côté se trouvent des bâtiments modernes, comme ce futur cinéma de neuf salles :

Le futur cinéma de la Cité © Radio France - Olivier Estran

Et cette avancée, baptisée "canon de lumière" sera en quelque sorte la figure de proue de la Cité. Elle sera habillée de verre et de métal et abritera la prestigieuse école de cuisine Ferrandi. Les bâtiments sont immenses. La "Cave de la Cité" présentera 2500 références de vins en provenance du monde entier. Elle sera répartie sur trois niveaux et fera office de vinothèque accessible à tout le monde avec un choix quotidien de 250 vins au verre.

Le "Canon de lumière", habitacle de l'école Ferrandi © Radio France - Olivier Estran

La future Cave de la Cité © Radio France - Olivier Estran

La cité se veut ouverte sur la ville, certaines salles et bâtiments seront accessibles gratuitement. Pour d'autres, il faudra prendre un billet pour la visite et les animations, mais l'on pourra aller faire un tour en centre-ville tout proche et revenir ensuite. Des logements ont déjà ouverts aux portes de la cité. D'autres sont en construction. Des appartements étudiants seront livrés fin août.