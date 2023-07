EN PHOTOS : la réouverture du Grand hôtel d'Evaux-les-Bains en Creuse

Après trois ans de travaux, le Grand hôtel d'Evaux-les-Bains rouvre ses portes ce samedi 15 juillet dans l'est de la Creuse. Les curistes et les touristes peuvent de nouveau profiter des 55 chambres de l'hôtel et du restaurant. On vous propose une visite en avant-première !

Le Grand hôtel était fermé depuis octobre 2020 à Evaux-les-Bains en Creuse. © Radio France - Marius Delaunay L'établissement était fermé depuis près de trois ans, depuis octobre 2020. Depuis tout ce temps, le Grand hôtel des thermes à Evaux-les-Bains a eu le temps de se refaire une beauté et de tout repenser, du sol au plafond. Après plusieurs travaux de rénovation, il accueille ses premiers clients samedi 15 juillet. ⓘ Publicité Fini l'ancien style art-déco. Le décor des chambres se veut maintenant plus moderne, plus épuré avec plusieurs types d'hébergements. La réception du Grand hôtel a aussi été entièrement repensée. © Radio France - Marius Delaunay L'hôtel comporte 55 chambres dont 17 studios, sur quatre étages. Sans compter un appartement de près de 80 mètres carré, pour pouvoir accueillir tous les publics. La veille de la réouverture, on comptait déjà une vingtaine de réservations pour la première soirée. Plus d'une centaine de réservations sont déjà enregistrées pour la saison thermale qui arrive, de mi-juillet à fin octobre. Il y a des chambres et des studios équipés. © Radio France - Marius Delaunay Les travaux ont commencé en octobre 2020. © Radio France - Marius Delaunay Au rez-de-chaussée, le restaurant du Grand hôtel rouvrira jeudi 20 juillet. Manuel, le chef cuisinier, est impatient : "C'est un bel outil de travail pour les équipes, on a déjà beaucoup de demandes pour le premier week-end d'ouverture." Des séminaires sont aussi déjà programmés. Le restaurant rouvre jeudi 20 juillet à Evaux-les-Bains. © Radio France - Marius Delaunay Un établissement quatre étoiles Le Grand hôtel espère maintenant être classé quatre étoiles. Quant au prix des chambres, comptez 69 euros la nuitée pour les chambres les plus simples, et jusqu'à 119 euros pour les plus prestigieuses, comme la chambre historique, dite de "la Rotonde". La chambre dite de "la Rotonde", au Grand hôtel d'Evaux-les-Bains. © Radio France - Marius Delaunay Ne reste plus qu'à compléter l'offre des thermes avec le "centre de bien-être", qui devrait comprendre un spa et une piscine extérieure. Des travaux sont en cours. Les gérants des thermes espèrent finir le chantier l'année prochaine, en juin 2024.