En Picardie, "il y a 18.000 offres d'emploi disponibles" indique le directeur territorial de Pôle Emploi

Le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, la santé, les services à la personne, le transport-logistique... Tous ces secteurs peinent à recruter en Picardie, a expliqué ce mardi matin le directeur territorial de Pôle Emploi Benoît Petit, invité de France Bleu Picardie. En tout, ce sont 18.000 offres d'emploi qui sont disponibles sur le site de Pôle Emploi en Picardie. En cause : "D'un côté, une diminution des personnes sans activité : 15% de moins par rapport à l'an passé, et puis les secteurs qui recrutent beaucoup avec la crise", souligne Benoît Petit. A cela, il faut ajouter les professionnels qui se sont reconvertis avec la crise, notamment qui ont quitté l'hôtellerie-restauration.

"On ne propose plus les offres d'emploi par professions mais par compétences"

Alors comment aider les employeurs à recruter ? En permettant les rencontres entre employeurs et salariés "avec des des sessions de recrutement, en présence des entreprises : _560 formations ont été organisées dans la Somme depuis le début de l'année_, avec 2.500 personnes. Sur ces 2.500 personnes, 1 sur 2 a trouvé un emploi", indique le directeur territorial de Pôle Emploi. Pour aider à mieux cibler les candidatures, des équipes spéciales, avec une centaine de conseillers sont répartis entre l'Aisne et la Somme : "Ils présélectionnent les candidats, en fonction de leur compétences". Par ailleurs, Pôle Emploi ne fonctionne plus "par profession mais par compétence dans la recherche d'emploi" - par exemple, on proposera à un maçon pas uniquement des offres dans la maçonnerie, mais dans le bâtiment en général. "Cela permet de diversifier les compétences, et que la personne pourra exercer avec une formation", détaille Benoît Petit.

Pour permettre un recrutement plus informel, Pôle Emploi propose aussi des sessions de recrutement assez singulières. Par exemple, ce mardi 14 septembre, au stade Urbain Wallet d'Amiens, quelques 80 personnes en recherche d'emploi vont rencontrer des employeurs lors de compétitions sportives par équipe. "L'idée, c'est que le matin, il y a des épreuves sportives en équipe, où on ne sait pas qui sont les recruteurs et qui sont les demandeurs d'emploi, on créé un lien, on se côtoie, on échange ; et puis l'après-midi, chacun sera identifié comme "recruteur" ou "chercheur d'emploi" et pourra faire des entretiens. _Cela permet aussi aux entreprises de rencontrer des personnes dans un cadre différent, qui casse les codes, alors qu'il ne les aurait peut-être pas reçus autrement_", conclut Benoît Petit. Le directeur territorial de Pôle Emploi indique que d'autres évènements de ce type seront organisés en Picardie.