En Picardie malgré les annonces du gouvernement les boulangers craignent le pire

Les boulangers picards sont dans le rouge avec la hausse des prix de l'énergie car leurs factures flambent au point de mettre en péril leur survie. Le gouvernement français a donc proposé des mesures pour leur venir en aide mais selon eux ça ne suffira pas.

Plusieurs annonces pour leur venir en aide

Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé que les boulangers pourront étaler le paiement de leurs charges sociales et fiscales sur plusieurs mois en ce début d'année.

Un point d'accueil va aussi être mis en place en préfecture pour les informer sur les aides disponibles, à commencer par l'amortisseur électricité qui permet, toute cette année 2023, d'économiser jusqu'à 40% sur leur facture énergétique.

"Quand on passe de 1500 euros à 15000 euros de facture par mois même avec 40% de remise ça n'est pas possible"

Toutefois, ça ne suffit pas et c'est trop tard pour les boulangers picards déjà en très grandes difficultés comme l'explique Alain Langlet, le président du groupement professionnel de la boulangerie-pâtisserie de la Somme.

"Ça ferme autour de moi, là j'en suis à cinq ou six boulangeries fermées et les autres pleurent parce qu'ils ne savent pas comment passer le mois de janvier. Il faut dire que quand on passe de 1 500 euros à 15 000 euros de facture d'électricité par mois, même avec 40% de remise ça n'est pas possible."

La crainte de devoir fermer bientôt

En cas de hausse "prohibitive" Bruno Le Maire a précisé que les boulangers pourront résilier leur contrat avec leur fournisseur. Il a insisté sur la nécessité que les fournisseurs fassent plus d'efforts.

Des dialogues que tentent de créer eux-mêmes les boulangers comme Sylvain Kim dans sa boulangerie à Bernaville.

Il connaîtra ses nouveaux tarifs en mars et il redoute déjà le pire : "Si les tarifs augmentent ne serait-ce que de 5% on va devoir fermer, s'inquiète-t-il. Même si on développe bien, on embauche, tout se passe très bien...et puis arrivent les factures d'électricité et si c'est 15 000 euros et bah on ferme."

