En plein confinement les petites épiceries ont le vent en poupe dans les villages du Limousin

Si les supermarchés restent ouverts en cette période de confinement, dans les coins plus reculés du Limousin, les épiceries de villages ont le vent en poupe et voient affluer une nouvelle clientèle. Pour certaines il a fallu s'adapter et s'organiser pour faire face à ce surcroît d'activité.

Le confinement pousse visiblement les consommateurs à aller faire leurs courses au plus prés de chez eux. Une aubaine pour les petites épiceries dans les communes rurales du Limousin. Dans la commune de Saint-Auvent en Haute-Vienne Sabrina Choquel qui tient avec sa famille l'unique épicerie du village n'avait jamais vu une telle affluence "On a énormément de monde, des gens qu'on ne voit pas d'habitude, du coup on a été obligé de fermer le magasin l’après-midi pour pouvoir faire des livraisons à domicile".

Un chiffre d'affaire qui monte en flèche certains jours

Il faut aussi réalimenter les stocks. "On travaille très tôt voire très tard"avoue encore Sabrina Choquel à Saint-Auvent et certaines épiceries voient leur chiffre d'affaire quotidien monter en flèche comme dans le commerce d'Anne Françoise Tison à Saint-Hilaire-le-Château petite commune de moins de 300 habitants en Creuse. "Notre chiffre d'affaire a doublé et même triplé certains jours". Elle a même dû réduire les horaires d'ouverture de son épicerie pour trouver le temps de remplir les rayons. Et les tournées que fait son mari dans les hameaux ont aussi retrouvé un regain d’intérêt.

De nouveaux clients qu'il va falloir fidéliser

A Saint-Angel en Corrèze, le patron de l'épicerie Potiron et compagnie Jean Michel Gout qui vend beaucoup de produits régionaux a vu aussi arriver de nouveaux clients et c'est une bonne chose pour les producteurs locaux mais c'est pour lui surtout une compensation. "Nous avons perdu les cantines scolaires, et les restaurants que nous fournissions" explique t-il. Mais comme ses collègues de Creuse et de Haute-Vienne qui tiennent des petites épiceries indépendantes il espère que la nouvelle clientèle continuera à venir chez eux après la crise. "Peut-être que les mentalités vont changer et que les gens vont se tourner vers nos petits magasins de proximité" espère Jean Michel Gout.